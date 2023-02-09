Тканевая маска: что это такое, виды и надо ли умываться после ее использования — объясняет косметолог

Одноразовые тканевые маски стали невероятно популярными за последние годы. Их выбор в магазинах немалый: увлажняющие, освежающие, с лифтинг эффектом, тонизирующие и еще много разных.
Но не так сложно выбрать нужную маску, как правильно ее использовать. Ведь хочется получить максимум пользы за минимальное количество времени.
Но стоит помнить, что правильное нанесение тканевой маски — это лишь половина результата. Важно еще и подготовиться к процедуре как до использования маски, так и после.
Косметолог Татьяна Отечко рассказала Фактам Здоровье, как правильно пользоваться тканевыми масками, насколько они эффективны и нужно ли умываться после их нанесения.
Тканевая маска — это салфетка из целлюлозы, пропитанная специальным косметическим гелем или высококонцентрированной сывороткой.
Все маски являются одноразовыми, продаются в герметичной упаковке и имеют специальные вырезы для глаз, носа и рта для комфортного использования продукта.
Фото: Pexels
Стоит отметить, что такие маски можно использовать как экстренную помощь перед важным событием, поскольку эффект можно увидеть уже после первого использования.
Косметолог отмечает, что в зависимости от назначения тканевые маски способны:
При выборе маски стоит обязательно обращать внимание на ее состав, чтобы достичь желаемого результата.
При выборе маски стоит обязательно обращать внимание на ее состав, чтобы достичь желаемого результата.
Тканевые маски бывают четырех видов. Разберем каждый из них подробнее.
Татьяна Отечко рассказывает: производители заявляют, что умываться после масок не надо. Но от себя добавляет — все зависит от состава.
Единственное, что отмечает косметолог — не используйте тканевые маски повторно!
Единственное, что отмечает косметолог — не используйте тканевые маски повторно!
Также перед применением масок стоит тщательно читать инструкцию по нанесению. Обычно там производители и указывают информацию о том, стоит ли умываться после использования тканевой маски.
Не передерживай маску дольше указанного в инструкции времени. Иначе она не просто не увлажнит, а наоборот пересушит кожу, — рассказывает Татьяна Отечко.
Не передерживай маску дольше указанного в инструкции времени. Иначе она не просто не увлажнит, а наоборот пересушит кожу, — рассказывает Татьяна Отечко.
Относительно того, как часто следует использовать тканевые маски — косметолог советует ориентироваться на общее состояние и потребности кожи. В среднем от одного до двух раз в неделю.
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