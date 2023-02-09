Тканевая маска: что это такое, виды и надо ли умываться после ее использования — объясняет косметолог

Одноразовые тканевые маски стали невероятно популярными за последние годы. Их выбор в магазинах немалый: увлажняющие, освежающие, с лифтинг эффектом, тонизирующие и еще много разных.

Но не так сложно выбрать нужную маску, как правильно ее использовать. Ведь хочется получить максимум пользы за минимальное количество времени.

Но стоит помнить, что правильное нанесение тканевой маски — это лишь половина результата. Важно еще и подготовиться к процедуре как до использования маски, так и после.

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Косметолог Татьяна Отечко рассказала Фактам Здоровье, как правильно пользоваться тканевыми масками, насколько они эффективны и нужно ли умываться после их нанесения.

Что такое тканевая маска

Тканевая маска — это салфетка из целлюлозы, пропитанная специальным косметическим гелем или высококонцентрированной сывороткой.

Все маски являются одноразовыми, продаются в герметичной упаковке и имеют специальные вырезы для глаз, носа и рта для комфортного использования продукта.

Фото: Pexels

Стоит отметить, что такие маски можно использовать как экстренную помощь перед важным событием, поскольку эффект можно увидеть уже после первого использования.

Косметолог отмечает, что в зависимости от назначения тканевые маски способны:

Смягчить кожу лица.

Очистить эпидермис.

Устранить сухость.

Успокоить.

Питать.

Матировать.

Устранять шелушения.

Улучшать микроциркуляцию крови.

Омолаживать и подтягивать кожу и т.п.

При выборе маски стоит обязательно обращать внимание на ее состав, чтобы достичь желаемого результата.

Виды тканевых масок

Тканевые маски бывают четырех видов. Разберем каждый из них подробнее.

Увлажняющие — способствуют удерживанию влаги в слоях кожи.

— способствуют удерживанию влаги в слоях кожи. Питательные — способны насыщать кожу различными полезными веществами, в частности витаминами, минералами, маслами и т.п.

— способны насыщать кожу различными полезными веществами, в частности витаминами, минералами, маслами и т.п. Омолаживающие — призваны активизировать естественное изготовление коллагена и эластина, повышают влажность и упругость кожи и способны прорабатывать различные виды морщин.

— призваны активизировать естественное изготовление коллагена и эластина, повышают влажность и упругость кожи и способны прорабатывать различные виды морщин. Противовоспалительные — уменьшают выработку кожного сала, а также сужают поры.

Надо ли умываться после использования тканевой маски

Татьяна Отечко рассказывает: производители заявляют, что умываться после масок не надо. Но от себя добавляет — все зависит от состава.

Фото: Pexels

Единственное, что отмечает косметолог — не используйте тканевые маски повторно!

Также перед применением масок стоит тщательно читать инструкцию по нанесению. Обычно там производители и указывают информацию о том, стоит ли умываться после использования тканевой маски.

Как использовать тканевую маску

Перед нанесением маски кожу лица необходимо очистить и тонизировать. Дополнительно перед процедурой можно провести эксфолиацию — скрабирование или легкий домашний пилинг с низким содержанием кислот. Доставать тканевую маску из упаковки нужно только чистыми руками и не касаясь внутренней стороны маски, которая будет прилегать к коже. После нанесения маски на лицо стоит расправить ее и лечь. Далее нужно следовать инструкции на упаковке: подержать маску на лице в течение указанного времени. После стоит снять тканевую маску и, в зависимости от инструкции, умыться теплой водой или распределить остатки продукта по коже. Нанести увлажняющий крем.

Не передерживай маску дольше указанного в инструкции времени. Иначе она не просто не увлажнит, а наоборот пересушит кожу, — рассказывает Татьяна Отечко.

Относительно того, как часто следует использовать тканевые маски — косметолог советует ориентироваться на общее состояние и потребности кожи. В среднем от одного до двух раз в неделю.

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