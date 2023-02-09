Тканинна маска: що це таке, види та чи треба вмиватися після її використання — пояснює косметологиня

Одноразові тканинні маски стали неймовірно популярними за останні роки. Їх вибір у магазинах чималий: зволожувальні, освіжаючі, з ліфтинг ефектом, тонізуючі та ще багато різних.
Та не так складно вибрати потрібну маску, як правильно її використати. Адже хочеться отримати щонайбільше користі за мінімальний час.
Але варто пам’ятати, що правильне нанесення тканинної маски — це лише половина результату. Важливо ще й підготуватись до процедури як до використання маски, так і після.
Косметологиня Тетяна Отечко розповіла Фактам Здоров’я, як правильно користуватися тканинними масками, наскільки вони ефективні та чи потрібно вмиватися після їх нанесення.
Тканинна маска — це серветка з целюлози, що просочена спеціальним косметичним гелем або висококонцентрованою сироваткою.
Усі маски є одноразовими, продаються в герметичному пакуванні та мають спеціальні вирізи для очей, носа та рота для комфортного використання продукту.
Фото: Pexels
Варто зазначити, що такі маски можна використовувати як екстрену допомогу перед важливою подією, оскільки ефект можна помітити вже після першого використання.
Косметологиня зазначає, що залежно від призначення тканинні маски здатні:
Вибираючи маску, варто обов’язково звертати увагу на її склад, щоб досягнути бажаного результату.
Вибираючи маску, варто обов’язково звертати увагу на її склад, щоб досягнути бажаного результату.
Тканинні маски бувають чотирьох видів. Розберемо кожен з них детальніше.
Тетяна Отечко розповідає: виробники заявляють, що вмиватися після масок не треба. Але від себе додає — усе залежить від складу.
Єдине, на чому наголошує косметологиня, — не використовувати тканинні маски повторно!
Єдине, на чому наголошує косметологиня, — не використовувати тканинні маски повторно!
Також перед застосуванням масок варто ретельно читати інструкцію з нанесення. Зазвичай там виробники вказують інформацію про те, чи варто вмиватися після використання тканинної маски.
Не перетримуй маску довше, ніж зазначено в інструкції. Інакше вона не просто не зволожить, а, навпаки, пересушить шкіру, — розповідає Тетяна Отечко.
Не перетримуй маску довше, ніж зазначено в інструкції. Інакше вона не просто не зволожить, а, навпаки, пересушить шкіру, — розповідає Тетяна Отечко.
Щодо того, як часто варто використовувати тканинні маски, косметологиня радить орієнтуватись на загальний стан та потреби шкіри. В середньому від одного до двох разів на тиждень.
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