Тканинна маска: що це таке, види та чи треба вмиватися після її використання — пояснює косметологиня

Одноразові тканинні маски стали неймовірно популярними за останні роки. Їх вибір у магазинах чималий: зволожувальні, освіжаючі, з ліфтинг ефектом, тонізуючі та ще багато різних.

Та не так складно вибрати потрібну маску, як правильно її використати. Адже хочеться отримати щонайбільше користі за мінімальний час.

Але варто пам’ятати, що правильне нанесення тканинної маски — це лише половина результату. Важливо ще й підготуватись до процедури як до використання маски, так і після.

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Косметологиня Тетяна Отечко розповіла Фактам Здоров’я, як правильно користуватися тканинними масками, наскільки вони ефективні та чи потрібно вмиватися після їх нанесення.

Що таке тканинна маска

Тканинна маска — це серветка з целюлози, що просочена спеціальним косметичним гелем або висококонцентрованою сироваткою.

Усі маски є одноразовими, продаються в герметичному пакуванні та мають спеціальні вирізи для очей, носа та рота для комфортного використання продукту.

Варто зазначити, що такі маски можна використовувати як екстрену допомогу перед важливою подією, оскільки ефект можна помітити вже після першого використання.

Косметологиня зазначає, що залежно від призначення тканинні маски здатні:

Помʼякшити шкіру обличчя.

Очистити епідерміс.

Усунути сухість.

Заспокоїти.

Живити.

Матувати.

Усувати лущення.

Покращувати мікроциркуляцію крові.

Омолоджувати та підтягувати шкіру тощо.

Вибираючи маску, варто обов’язково звертати увагу на її склад, щоб досягнути бажаного результату.

Види тканинних масок

Тканинні маски бувають чотирьох видів. Розберемо кожен з них детальніше.

Зволожувальні — сприяють утримуванню вологи у шарах шкіри.

— сприяють утримуванню вологи у шарах шкіри. Живильні — здатні насичувати шкіру різними корисними речовинами, зокрема вітамінами, мінералами, оліями тощо.

— здатні насичувати шкіру різними корисними речовинами, зокрема вітамінами, мінералами, оліями тощо. Омолоджувальні — покликані активізувати природне виготовлення колагену та еластину, підвищують вологість та пружність шкіри, здатні впливати на різні види зморшок.

— покликані активізувати природне виготовлення колагену та еластину, підвищують вологість та пружність шкіри, здатні впливати на різні види зморшок. Протизапальні — зменшують вироблення шкірного сала, а також звужують пори.

Чи треба вмиватися після використання тканинної маски

Тетяна Отечко розповідає: виробники заявляють, що вмиватися після масок не треба. Але від себе додає — усе залежить від складу.

Єдине, на чому наголошує косметологиня, — не використовувати тканинні маски повторно!

Також перед застосуванням масок варто ретельно читати інструкцію з нанесення. Зазвичай там виробники вказують інформацію про те, чи варто вмиватися після використання тканинної маски.

Як використовувати тканинну маску

Перед нанесенням маски шкіру обличчя необхідно очистити та тонізувати. Додатково перед процедурою можна провести ексфоліацію — скрабування або легкий домашній пілінг з низьким вмістом кислот. Діставати тканинну маску з упаковки потрібно лише чистими руками та не торкаючись внутрішньої сторони маски, яка прилягатиме до шкіри. Після нанесення маски на обличчя варто розправити її та лягти. Далі потрібно дотримуватись інструкції на упаковці: потримати маску на обличчі протягом зазначеного часу. Опісля зняти тканинну маску та, залежно від інструкції, вмитися теплою водою чи розподілити залишки продукту по шкірі. Нанести зволожувальний крем.

Не перетримуй маску довше, ніж зазначено в інструкції. Інакше вона не просто не зволожить, а, навпаки, пересушить шкіру, — розповідає Тетяна Отечко.

Щодо того, як часто варто використовувати тканинні маски, косметологиня радить орієнтуватись на загальний стан та потреби шкіри. В середньому від одного до двох разів на тиждень.

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