Краще, ніж в магазині! Розповідаємо, як зробити скраб у домашніх умовах

Скраб — це засіб для шкіри, що допомагає її очистити та позбавитись відмерлого шару епідермісу.

За останні роки скраби набули неймовірної популярності. Їх вибір у магазинах просто величезний: скраб для обличчя, для тіла, для волосся. Проте не всі вони можуть підійти саме для твого тіла чи обличчя.

Тому ми підготували прості рецепти, щоб зробити скраб для обличчя в домашніх умовах.

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Рисовий скраб для обличчя

Рисовий скраб ідеально підійде для жінок з жирною та проблемною шкірою. Все через те, що рис — це абсорбент, здатний максимально глибоко очищувати обличчя та витягувати жир і бруд зі шкіри.

Проте пам’ятай, що цей скраб не підійде для чутливої та сухої шкіри.

Інгредієнти:

100 г рису

вода

Ретельно промий під водою 100 г рису та дай висохнути. В ідеалі крупі варто пролежати кілька днів. Далі потрібно перемолоти рис. Для цього скористайся кавомолкою або ж блендером. Подрібни рис до консистенції пилу.

Пересип перемолотий рис у глибоку миску та потихеньку додавай води до утворення консистенції, що нагадує манку.

Використовуй на добре розпареній шкірі обличчя та не частіше ніж один раз на тиждень.

Кавовий скраб

Кава — це, мабуть, чи не найпопулярніший інгредієнт для додавання у скраб.

Це все тому, що кофеїн гарно виводить токсини з організму та покращує кровообіг.

Інгредієнти:

кавова гуща

вода

Розведи каву водою та легкими масажними рухами нанеси на обличчя.

Кавовий скраб чудово підійде для усіх типів обличчя через те, що не містить великих часточок, які могли б травмувати шкіру.

Скраб з авокадо

Якщо ти маєш чутливу шкіру обличчя, скраб з авокадо — це саме те, що тобі потрібно!

Інгредієнти:

1 авокадо

0,5 ч. л. лимонного соку

Ретельно помий авокадо. Розріж його навпіл та дістань кісточку. Натри авокадо разом зі шкіркою на терці. Додай 0,5 ч. л. лимонного соку та перемішай.

Нанеси на обличчя м’якими масажними рухами та змий теплою водою.

Для кращого ефекту можеш потримати скраб протягом 5 хвилин на обличчі.

Раніше ми розповідали про те, як очистити обличчя в домашніх умовах.

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