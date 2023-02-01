Лучше, чем в магазине! Рассказываем, как сделать скраб для лица в домашних условиях

Скраб — это средство для кожи, которое помогает ее очистить и избавиться от отмершего слоя эпидермиса.

За последние годы скрабы приобрели невероятную популярность. Их выбор в магазинах просто огромен: скраб для лица, для тела, для волос.

Однако не все они могут подойти именно для твоего тела или лица.

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Поэтому мы подготовили простые рецепты, которые позволят сделать скраб для лица в домашних условиях.

Рисовый скраб для лица

Рисовый скраб идеально подойдет для женщин с жирной и проблемной кожей. Все потому, что рис — это абсорбент, который способен максимально глубоко очищать лицо и вытягивать жир и грязь из кожи.

Однако помни, что этот скраб не подойдет для чувствительной и сухой кожи.

Ингредиенты:

100 г риса

вода

Тщательно промой под водой 100 г риса и дай высохнуть. В идеале крупе стоит пролежать несколько дней. Далее нужно перемолоть рис. Для этого воспользуйся кофемолкой или блендером. Измельчи рис до консистенции пыли.

Пересыпь перемолотый рис в глубокую миску и потихоньку добавляй воду до образования консистенции, напоминающей манку.

Используй на хорошо распаренной коже лица и не чаще одного раза в неделю.

Кофейный скраб

Кофе — это, пожалуй, самый популярный ингредиент для добавления в скраб.

Это все потому, что кофеин хорошо выводит токсины из организма и улучшает кровообращение.

Ингредиенты:

кофейная гуща

вода

Разведи кофе с водой и легкими массажными движениями нанеси на лицо.

Кофейный скраб прекрасно подойдет для всех типов лица, так как не содержит крупных частиц, которые могли бы травмировать кожу.

Скраб из авокадо

Если ты имеешь чувствительную кожу лица, скраб из авокадо — это именно то, что тебе нужно!

Ингредиенты:

1 авокадо

0,5 ч. л. лимонного сока

Тщательно помой авокадо. Разрежь его пополам и достань косточку. Натри авокадо вместе с кожурой на терке. Добавь 0,5 ч. л. лимонного сока и перемешай.

Нанеси на лицо мягкими массажными движениями и смой теплой водой.

Для лучшего эффекта можешь подержать скраб в течение 5 минут на лице.

Ранее мы рассказывали о том, как очистить лицо в домашних условиях.

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