Здоровье и красота

Лучше, чем в магазине! Рассказываем, как сделать скраб для лица в домашних условиях

Диана Просяник, практикант сайта 01 февраля 2023, 10:30
скраб для обличчя в домашніх умовах
Фото: Unsplash

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