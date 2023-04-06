Как ухаживать за кожей после чистки лица: ошибки и рекомендации от косметолога

Чистка лица — популярная процедура в косметологии. Она помогает качественно очистить кожу от излишков жира, загрязнений и комедонов, которые не достать самостоятельно.

Косметологи рекомендуют делать такую процедуру регулярно, поскольку она является отличным средством в борьбе за здоровую кожу без воспалений и высыпаний.

Какой бы вид чистки ты ни выбрал(-ла), кожа после нее будет уязвима к внешним факторам. Они могут занести инфекцию и даже спровоцировать акне. Чего нельзя делать после чистки лица, рассказала эстетист Леся Гладун.

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Чистка лица должна быть регулярной процедурой, чтобы ты увидел(-а) и почувствовал(-а) истинный результат.

Так, для разных типов кожи, разная рекомендованная периодичность процедуры:

Если у тебя сухая кожа, рекомендуется проводить процедуру раз в три — шесть месяцев.

Обладателям комбинированной и жирной кожи следует чистить лицо раз в один — два месяца.

Несмотря на то, что процедура должна быть регулярной, есть определенные состояния кожи, при которых нельзя механически воздействовать на нее. А именно:

при обострении угревой болезни, особенно, если кожа воспалена; при аллергических высыпаниях; при хронических заболеваниях кожи: экземе, дерматите, псориазе; если ты страдаешь от онкологического, автоиммунного, эндокринологического заболевания; когда ты болеешь ОРВИ или другой вирусной инфекцией.

Процедура чистки лица: что можно и чего делать нельзя

Во время чистки лица кожа испытывает сильный стресс, поэтому она требует времени, чтобы зажить и восстановиться. Чтобы уменьшить реабилитационный период и восстановить кожу, следует соблюдать базовые рекомендации и правила.

Чего не следует делать после чистки лица, чтобы не причинить коже вреда

умываться в течение 24 часов;

касаться лица грязными руками;

в течение двух дней после процедуры использовать декоративную косметику;

в течение недели посещать бани, сауны, спортивный зал, баню, бассейн;

в течение двух недель после процедуры загорать на открытом солнце или солярии;

сдирать засохшую кожуру с образовавшихся после процедуры ссадин;

протирать лицо средствами, содержащими спирт;

в течение суток после процедуры лицо не должно подвергаться воздействию UVA и UVB-лучей.

Леся Гладун добавляет, что важно прислушиваться к советам своего косметолога. Он должен посоветовать тебе специальные средства и рассказать все правила ухода за кожей после процедуры.

Советы косметолога: как ухаживать за кожей после чистки

Конечно, самое главное — не навредить коже после процедуры, но есть советы, которые помогут быстрее восстановить ее. Леся Гладун рекомендует:

В день проведения процедуры можешь протереть лицо антисептическими средствами, такими как хлоргексидин.

В первые несколько дней после процедуры вытирай лицо не махровыми полотенцами, а бумажными салфетками.

Пользуйся увлажняющими и солнцезащитными кремами.

В течение нескольких дней после чистки протирай лицо тониками дважды в день — утром и вечером;

Уход должен соответствовать типу кожи. К примеру, если у тебя жирная кожа, уход после чистки лица должен быть с подходящими средствами. Проконсультируйся по этому поводу со своим косметологом;

В течение нескольких дней после процедуры отчитывайся косметологу о состоянии кожи.

Многие не обращаются к косметологу, а чистят кожу самостоятельно. Мы рассказали, как безопасно очистить лицо в домашних условиях от угрей, черных пятнышек и высыпаний.

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