Как ухаживать за кожей после чистки лица: ошибки и рекомендации от косметолога

Чистка лица — популярная процедура в косметологии. Она помогает качественно очистить кожу от излишков жира, загрязнений и комедонов, которые не достать самостоятельно.
Косметологи рекомендуют делать такую процедуру регулярно, поскольку она является отличным средством в борьбе за здоровую кожу без воспалений и высыпаний.
Какой бы вид чистки ты ни выбрал(-ла), кожа после нее будет уязвима к внешним факторам. Они могут занести инфекцию и даже спровоцировать акне. Чего нельзя делать после чистки лица, рассказала эстетист Леся Гладун.
Чистка лица должна быть регулярной процедурой, чтобы ты увидел(-а) и почувствовал(-а) истинный результат.
Так, для разных типов кожи, разная рекомендованная периодичность процедуры:
Несмотря на то, что процедура должна быть регулярной, есть определенные состояния кожи, при которых нельзя механически воздействовать на нее. А именно:
Во время чистки лица кожа испытывает сильный стресс, поэтому она требует времени, чтобы зажить и восстановиться. Чтобы уменьшить реабилитационный период и восстановить кожу, следует соблюдать базовые рекомендации и правила.
Леся Гладун добавляет, что важно прислушиваться к советам своего косметолога. Он должен посоветовать тебе специальные средства и рассказать все правила ухода за кожей после процедуры.
Леся Гладун добавляет, что важно прислушиваться к советам своего косметолога. Он должен посоветовать тебе специальные средства и рассказать все правила ухода за кожей после процедуры.
Конечно, самое главное — не навредить коже после процедуры, но есть советы, которые помогут быстрее восстановить ее. Леся Гладун рекомендует:
Многие не обращаются к косметологу, а чистят кожу самостоятельно. Мы рассказали, как безопасно очистить лицо в домашних условиях от угрей, черных пятнышек и высыпаний.
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