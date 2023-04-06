Як доглядати за шкірою після чистки обличчя: помилки та рекомендації від косметолога

Чистка обличчя — популярна процедура у косметології. Вона допомагає якісно очистити шкіру від надлишків жиру, забруднень та комедонів, які не дістати самостійно.
Косметологи рекомендують робити таку процедуру регулярно, оскільки вона є чудовим засобом у боротьбі за здорову шкіру без запалень та висипань.
Який би вид чистки ти не обрав(-ла), шкіра після неї буде вразлива до зовнішніх факторів. Вони можуть занести інфекцію та навіть спровокувати акне. То чого не можна робити після чистки обличчя, розповіла естетистка Леся Гладун.
Чистка обличчя має бути регулярною процедурою, щоб ти побачив(-ла) й відчув(-ла) справжній результат. Так, для різних типів шкіри рекомендована різна періодичність процедури:
Попри те, що процедура має бути регулярною, є певні стани шкіри при яких не можна механічно впливати на неї. А саме:
Під час чистки обличчя шкіра зазнає сильного стресу, тож вона потребує часу, щоб загоїтися та відновитися. Аби зменшити реабілітаційний період та відновити шкіру, слід дотримуватися базових рекомендацій та правил.
Леся Гладун додає, що важливо дослухатися до настанов свого косметолога. Він має порадити тобі спеціальні засоби та розказати усі правила догляду за шкірою після процедури.
Леся Гладун додає, що важливо дослухатися до настанов свого косметолога. Він має порадити тобі спеціальні засоби та розказати усі правила догляду за шкірою після процедури.
Звісно, найголовніше — не нашкодити шкірі після чистки, але є поради, які допоможуть швидше відновити її. Отож, Леся Гладун рекомендує:
Багато хто не звертається до косметолога, а чистить шкіру самостійно. Ми розповіли, як безпечно очистити обличчя в домашніх умовах від вугрів, чорних цяток та висипань.
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