Як доглядати за шкірою після чистки обличчя: помилки та рекомендації від косметолога

Чистка обличчя — популярна процедура у косметології. Вона допомагає якісно очистити шкіру від надлишків жиру, забруднень та комедонів, які не дістати самостійно.

Косметологи рекомендують робити таку процедуру регулярно, оскільки вона є чудовим засобом у боротьбі за здорову шкіру без запалень та висипань.

Який би вид чистки ти не обрав(-ла), шкіра після неї буде вразлива до зовнішніх факторів. Вони можуть занести інфекцію та навіть спровокувати акне. То чого не можна робити після чистки обличчя, розповіла естетистка Леся Гладун.

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Чистка обличчя має бути регулярною процедурою, щоб ти побачив(-ла) й відчув(-ла) справжній результат. Так, для різних типів шкіри рекомендована різна періодичність процедури:

Якщо у тебе суха шкіра, варто проводити процедуру раз на три — шість місяців.

Володарям комбінованої та жирної шкіри слід чистити обличчя один раз в один — два місяці.

Попри те, що процедура має бути регулярною, є певні стани шкіри при яких не можна механічно впливати на неї. А саме:

під час загострення вугрової хвороби, особливо, якщо шкіра запалена;

при алергічних висипаннях;

при хронічних захворюваннях шкіри: екземі, дерматиті, псоріазі;

якщо ти страждаєш від онкологічного, автоімунного, ендокринологічного захворювання;

коли хворієш на ГРВІ та іншу вірусну інфекцію.

Процедура чистки обличчя: що можна і чого не можна робити

Під час чистки обличчя шкіра зазнає сильного стресу, тож вона потребує часу, щоб загоїтися та відновитися. Аби зменшити реабілітаційний період та відновити шкіру, слід дотримуватися базових рекомендацій та правил.

Чого не слід робити після чистки обличчя, щоб не завдати шкірі шкоди:

вмиватися протягом 24 годин; торкатися обличчя брудними руками; протягом двох днів після процедури користуватися декоративною косметикою; протягом тижня відвідувати бані, сауни, спортивний зал, лазню, басейн тощо; протягом двох тижнів після процедури засмагати на відкритому сонці або в солярії; здирати засохлу шкірку з ранок, які утворилися після процедури; протирати обличчя засобами, які містять спирт; протягом доби після процедури обличчя не повинно зазнавати впливу UVA та UVB-променів.

Леся Гладун додає, що важливо дослухатися до настанов свого косметолога. Він має порадити тобі спеціальні засоби та розказати усі правила догляду за шкірою після процедури.

Поради косметолога: як доглядати за шкірою після чистки

Звісно, найголовніше — не нашкодити шкірі після чистки, але є поради, які допоможуть швидше відновити її. Отож, Леся Гладун рекомендує:

У день проведення процедури можеш протерти обличчя антисептичними засобами, як-от хлоргексидин.

У перші кілька днів після процедури витирай обличчя не махровими рушниками, а паперовими серветками.

Користуйся зволожувальними та сонцезахисними кремами.

Протягом кількох днів після процедури протирай лице тоніками двічі на день — зранку та ввечері;

Догляд має відповідати типу шкіри. Наприклад, якщо у тебе жирна шкіра, догляд після чищення обличчя має бути з відповідними засобами. Проконсультуйся щодо цього зі своїм косметологом;

Впродовж кількох днів після процедури звітуй косметологу про стан своєї шкіри.

Багато хто не звертається до косметолога, а чистить шкіру самостійно. Ми розповіли, як безпечно очистити обличчя в домашніх умовах від вугрів, чорних цяток та висипань.

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