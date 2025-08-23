Стиль життя Здоров'я та краса

Як beauty-рутина допомагає нервовій системі: пояснення психолога

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 23 Серпня 2025, 11:00
beauty-рутина допомагає нервовій системі
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь