Як beauty-рутина допомагає нервовій системі: пояснення психолога

У кожної з нас бувають моменти, коли на догляд за собою бракує і часу, і ресурсу. Спершу страждає волосся, а потім і шкіра обличчя. Якщо ти вже й не памятаєш, коли востаннє дозволяла собі просто полежати з маскою на обличчі — наш матеріал тебе врятує.

Адже виявилося, що турбота про себе та свою красу може покращити психічний стан і позитивно вплинути на нервову систему. Методистка програми психоемоційної стабілізації жінок та їхніх дітей Незламна мама та психолог фонду Маша Ольга Коптєва поділилася, як це працює.

Чому догляд за собою може покращити психічний стан

Багатьом жінкам хотілося б продовжити свою красу та молодість якомога надовше. Однак у потоці роботи, побуту, наслідків війни — не завжди знаходиться час навіть на миття голови, не те що на маски та процедури краси.

Коли російські атаки забирають останні ресурси, найпростіший догляд за собою може стати твоїм острівцем порятунку. Йдеться не лише про охайність і красивий вигляд, а саме про турботу про себе. Вона стабілізує нервову систему та повертає внутрішню рівновагу.

Дослідження, проведене в межах програми Незламна мама, показало важливу, але болісну реальність: українські жінки дедалі менше приділяють уваги собі, — каже Ольга Коптєва.

Війна відбирає час на себе, тож у пріоритет українські жінки ставлять спершу своїх дітей, родину і роботу. Власні потреби відкладаються на потім. Догляд за шкірою чи волоссям є проявом турботи про себе.

За словами психологині, це один із найдієвіших способів стабілізації й саморегуляції, коли зовнішнє стає опорою. Коли ми дбаємо про себе, то знижуємо рівень напруги і даємо сигнал мозку, що життя триває.

Тому балувати себе та турбуватися про себе — це важлива точка опори! Пам’ятайте про це, коли вирішите, що не маєте часу на скрабування тіла під час душу чи вечірнє та ранкове вмивання з нанесенням кремів.

Кожна з цих маленьких деталей уваги до себе має величезне значення. Це про повернення до самої себе і усвідомлення життя тут і зараз.

Як потурбуватися про себе без значної кількості косметики

Насправді, аби потурбуватися про себе і зробити мінімальний догляд, тобі не потрібні десятки дорогих баночок. Почати можна з таких легких кроків:

Прийми контрастний душ, або дозволь собі прийняти душ стільки, скільки хочеться, а не за кілька хвилин.

Зроби масаж обличчя. Ми розповідали, як зробити масаж обличчя для розгону лімфи.

Спробуй і лімфодренажний масаж для тіла. Ввечері можна масажувати стопи.

Зроби маску для волосся та обличчя. Якщо масок для волосся в тебе немає, ми ділилися рецептами натуральних.

Нанеси на тіло улюблений аромат або ефірну олію. Це покращить твій настрій.

Поклади у сумочку бальзам для губ, міні-парфум і крем для рук, аби не забувати про себе протягом дня.

Щовечора вмивайся і використовуй крем для обличчя.

Ці неважкі кроки без дорогих засобів дозволять тобі огорнути теплом і підтримкою саму себе у такий непростий час. Повертайся до себе — це важливо.

