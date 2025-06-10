Лімфодренажний масаж вдома: забудь про набряки, запалення шкіри та целюліт

Лімфодренажний масаж — одна з найпростіших, але вкрай дієвих процедур догляду за собою, і якщо ти думаєш, що навчитися йому важко — не хвилюйся: опануєш за один вечір і одразу побачиш ефект.

Насправді це простий, безпечний і приємний ритуал, який можна легко вписати у свій щоденний розклад. Як робити вдома лімфодренажний масаж — розказуємо у матеріалі.

Для чого робити лімфодренажний масаж

Лімфодренажний масаж — це така собі гімнастика для лімфи, прозорої рідини, яка циркулює в нашому тілі та забирає з тканин шкідливі речовини, токсини, зайву рідину та продукти обміну.

Масаж допомагає лімфі рухатися швидше, а тілу легше позбавлятися від набряків, целюліту та запалень, вивести з м’язів молочну кислоту після фізичного навантаження та позбутися втоми після довгого сидіння чи стояння.

Лімфодренажний масаж дуже лагідний, повільний і не викликає ніякого болю. Не слід його плутати з класичним чи антицелюлітним масажем — тут усе навпаки: працюємо легкими рухами, погладжуємо м’яко і відчуваємо задоволення.

Як самому робити лімфодренажний масаж: головні правила

Запам’ятовуємо головне правило: лімфа завжди тече від віддалених частин тіла до центру, до лімфовузлів, які розташовані на шиї, під пахвами, в паху, під колінами. Тому погладжуємо шкіру у напрямку руху лімфи:

на обличчі: рухаємося від носа до вух і далі вниз по шиї;

на ногах: знизу вгору;

на руках: від пальців до пахв.

Все, що треба для процедури — 15-30 хвилин вільного часу, твої руки, масло або крем (не обов’язково спеціальний, підійде звичайний дитячий) і, якщо хочеш, масажна щітка. Не потрібно масажних столів, роликів, банок та іншого приладдя.

Не треба тиснути на шкіру, розминати її, робимо ніжні, м’які рухи, делікатно погладжуємо себе.

Час для такого масажу обираємо зранку або ввечері, але не одразу після їди.

І обов’язково після процедури п’ємо багато води, адже саме вона запускає процес очищення. Організму потрібна рідина, щоб вивести всі токсини, які тепер вийшли з укриття. Без води ці речовини можуть затриматися і спричинити протилежний ефект — спровокувати головний біль чи втому.

Як робити лімфодренажний масаж обличчя (для зняття набряків)

Починаємо з шиї. Відкриваємо шлях для лімфи — робимо легкі погладжування від вух до ключиць, ніби змиваємо воду руками. Рухаємося вниз — легко, м’яко. Переходимо до щік: рухаємося від центру обличчя до вух, від носа вбік до скронь. Потім від вух знову вниз — до ключиць.

Масажуємо підборіддя: проводимо пальцями під щелепою, від центру до вух. Завершуємо рухами вниз по шиї. Обробляємо зону очей: подушечками пальців дуже обережно виконуємо кругові рухи, ведемо руками знизу очей від носа до скроні. Зверху очей — від скроні назад до носа. М’яко, не тиснемо.

Як самому робити лімфодренажний масаж рук та ніг

Масажуємо руки від кінчиків пальців до плеча, робимо це повільно і плавно. Особливо уважно пропрацьовуємо зони під пахвою — там розташовані головні лімфовузли, через які проходить чи не більша частина усього лімфатичного потоку. Погладжуємо від ліктя до пахви й далі — від пахви до грудей.

Масаж ніг починаємо зі стоп, легко погладжуємо їх від пальців до щиколоток. Потім погладжуємо щиколотки до колін — рухаємося долонями завжди знизу вгору. Йдемо від колін до стегон, і знову вгору. Намагаємося ніби трохи вичавити рідину з тканин, але не тиснемо сильно — це не той масаж.

Як вдома робити лімфодренажний масаж живота

Виконуємо легкі кругові рухи за годинниковою стрілкою. Потім робимо м’які натискання внизу, починаємо над лобком, рухаємося вгору до діафрагми.

Якщо все зроблено правильно, після масажу будь-якої частини тіла з’явиться відчуття легкості, можлива навіть легка втома. А вже через кілька днів таких процедур ти помітиш, що тіло стає менш набряклим, зникає тяжкість, колір шкіри стає свіжішим і покращується загальний стан.

А якщо хочеш спробувати інші види масажу, дізнайся, в чому їхня особливість, користь і небезпека, і за яких умов їх не можна робити.

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