Треба “хрустіти”? Які види масажу існують та чи всі вони безпечні та корисні

Сидячий спосіб життя часто призводить до болю у спині та шиї. І тоді більшість людей ідуть до масажистів, аби за кілька сеансів зняти всі “затиски” у проблемних зонах та рухатися без болю.
Та чи правильно так робити і як зрозуміти, що перед тобою — спеціаліст/(-ка), а не аматор і здоров’я твоєї спини не погіршиться після таких масажів?
Про все це журналістка УП.Життя Олена Барсукова розпитала у завідувача відділення вертебрології Ігоря Стельмаха. Ми ділимося цікавими та важливими моментами цієї розмови з тобою.
Насправді видів та типів масажу буває дуже багато. Їх ділять залежно від того, де саме вони виконуються — на спині, шиї, обличчі, ногах; способу виконання — ручний чи апаратний; мети — релаксовий, лікувальний чи профілактичний.
Для того, щоб зняти відомі в народі затиски, або міжфасціальний синдром хребців, лікар має рекомендувати лікувальний масаж.
Для того, щоб зняти відомі в народі затиски, або міжфасціальний синдром хребців, лікар має рекомендувати лікувальний масаж.
Також виділяють ще косметичний масаж та релаксовий. А ось тайський масаж, як зазначає вертебролог, можна виокремити тому, що він принципово відрізняється від тих масажів, які роблять в Європі.
— Тайські масажні техніки йдуть впоперек м’язового волокна, а наші — вздовж, — каже вертебролог.
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Найчастіше клініки та косметологічні салони пропонують такі масажі:
Масаж банками — абсолютно недоказовий і небезпечний масаж. Спа-центри можуть обіцяти вилікувати будь-яку хворобу за допомогою банок на спині, однак це — пусті обіцянки, каже вертебролог Ігор Стельмах.
— Банковий масаж роблять, як правило, при больових синдромах. Будь-який синець стимулює покращення кровообігу. Але тут дуже тонка межа між корисним і шкідливим, тому що досить часто наносяться досить великі травми, сильно пошкоджуються судини, це може призводити до рубцювання тканин, до збільшення спайкового процесу, — пояснює лікар.
Особливо небезпечно робити масаж банками, якщо у тебе є доброякісні та злоякісні утворення, запальні процеси, підвищена температура тіла, шкірні захворювання, захворювання дихальних шляхів.
На жаль, часто за мануальні практики беруться масажисти без медичної освіти. І тут важливо розуміти: непрофесійні дії та “вправляння” з кістками можуть тягти за собою переломи, кому чи навіть смерть.
Тому будь-які обіцянки про безпечне хрустіння кістками — ознака непрофесійності.
— “Мануальна терапія”, яку використовують — це як правило трастові техніки, досить неточні та грубі, — пояснює вертебролог. — Масажисти-мануальники можуть зламати хребет, збільшити його нестабільність, можуть призвести до компресії судин в шийному відділі хребта, компресії нервових стовбурів.
До речі, не соромся перепитати у лікаря-масажиста про його освіту та відповідні документи, що підтверджують це. А також звертайся до лікувальних центрів за такими послугами, а не у салони краси чи спа-центри.
Краще обрати інший метод лікування проблеми, якщо у тебе є:
Якщо ж тобі можна та рекомендовано лікарем робити масаж, тоді ознайомся із засторогами, чого краще не робити після сеансу масажу — про це ми писали в нашому іншому матеріалі.
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