Треба “хрустіти”? Які види масажу існують та чи всі вони безпечні та корисні

Сидячий спосіб життя часто призводить до болю у спині та шиї. І тоді більшість людей ідуть до масажистів, аби за кілька сеансів зняти всі “затиски” у проблемних зонах та рухатися без болю.

Та чи правильно так робити і як зрозуміти, що перед тобою — спеціаліст/(-ка), а не аматор і здоров’я твоєї спини не погіршиться після таких масажів?

Про все це журналістка УП.Життя Олена Барсукова розпитала у завідувача відділення вертебрології Ігоря Стельмаха. Ми ділимося цікавими та важливими моментами цієї розмови з тобою.

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Види масажу

Насправді видів та типів масажу буває дуже багато. Їх ділять залежно від того, де саме вони виконуються — на спині, шиї, обличчі, ногах; способу виконання — ручний чи апаратний; мети — релаксовий, лікувальний чи профілактичний.

Для того, щоб зняти відомі в народі затиски, або міжфасціальний синдром хребців, лікар має рекомендувати лікувальний масаж.

Також виділяють ще косметичний масаж та релаксовий. А ось тайський масаж, як зазначає вертебролог, можна виокремити тому, що він принципово відрізняється від тих масажів, які роблять в Європі.

— Тайські масажні техніки йдуть впоперек м’язового волокна, а наші — вздовж, — каже вертебролог.

Найчастіше клініки та косметологічні салони пропонують такі масажі:

класичний для спини, ніг, шийно-комірцевої зони — під час такого масажу нічого не має “хрустіти” чи “ставати на місце”, це легкий масаж;

глибокотканинний масаж — інтенсивний, але безболісний масаж для тих, хто відчуває біль після тренувань;

лімфодренажний масаж — масаж верхніх або нижніх кінцівок для профілактики тромбозу, є апаратний чи ручний варіанти;

антицелюлітний масаж — більш активний лімфодренажний масаж, травматичний, часто супроводжується появою синців;

спа-масаж — це група масажів для релаксу, які проводять з допомогою меду, піни, шоколаду, кави, йогурту тощо, такий масаж не впливає на опорно-рухову систему, але покращує кровообіг;

масаж камінням — це легкий масаж теплим камінням, однак ніякого лікувального ефекту він не несе.

Який масаж може бути небезпечним

Банковий масаж

Масаж банками — абсолютно недоказовий і небезпечний масаж. Спа-центри можуть обіцяти вилікувати будь-яку хворобу за допомогою банок на спині, однак це — пусті обіцянки, каже вертебролог Ігор Стельмах.

— Банковий масаж роблять, як правило, при больових синдромах. Будь-який синець стимулює покращення кровообігу. Але тут дуже тонка межа між корисним і шкідливим, тому що досить часто наносяться досить великі травми, сильно пошкоджуються судини, це може призводити до рубцювання тканин, до збільшення спайкового процесу, — пояснює лікар.

Особливо небезпечно робити масаж банками, якщо у тебе є доброякісні та злоякісні утворення, запальні процеси, підвищена температура тіла, шкірні захворювання, захворювання дихальних шляхів.

Мануальні практики

На жаль, часто за мануальні практики беруться масажисти без медичної освіти. І тут важливо розуміти: непрофесійні дії та “вправляння” з кістками можуть тягти за собою переломи, кому чи навіть смерть.

Тому будь-які обіцянки про безпечне хрустіння кістками — ознака непрофесійності.

— “Мануальна терапія”, яку використовують — це як правило трастові техніки, досить неточні та грубі, — пояснює вертебролог. — Масажисти-мануальники можуть зламати хребет, збільшити його нестабільність, можуть призвести до компресії судин в шийному відділі хребта, компресії нервових стовбурів.

Яким має бути безпечний і правильний масаж

Жодна частина тіла не повинна хрустіти під час масажу. Біль має бути терпимим. Поступові навантаження. Масажист повинен мати відповідну профільну освіту. У масажі не можуть бути різкі рухи. Жодного ходіння по спині ногами, як це показують у кіно. Звертайся до спеціаліста після того, як масажі призначив лікар.

До речі, не соромся перепитати у лікаря-масажиста про його освіту та відповідні документи, що підтверджують це. А також звертайся до лікувальних центрів за такими послугами, а не у салони краси чи спа-центри.

Кому не можна робити масаж

Краще обрати інший метод лікування проблеми, якщо у тебе є:

підвищена температура тіла;

захворювання шкіри, запальні процеси, гнійничкові захворювання;

онкологічні захворювання;

туберкульоз в активній формі;

недоліковані поранення, травми, переломи;

декомпенсовані серцеві захворювання;

психічні захворювання у гострій фазі;

варикоз.

Якщо ж тобі можна та рекомендовано лікарем робити масаж, тоді ознайомся із засторогами, чого краще не робити після сеансу масажу — про це ми писали в нашому іншому матеріалі.

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