Нужно “хрустеть”? Какие виды массажа существуют и все ли они безопасны и полезны

Сидящий образ жизни часто приводит к боли в спине и шее. И тогда большинство людей идут к массажистам, чтобы за несколько сеансов снять все “зажимы” в проблемных зонах и двигаться без боли.
Но правильно ли так поступать и как понять, что перед тобой специалист/(-ка), а не любитель и здоровье твоей спины не ухудшится после таких массажей?
Об этом журналист УП.Жизнь Елена Барсукова расспросила у заведующего отделением вертебрологии Игоря Стельмаха. Мы делимся интересными и важными моментами этого разговора с тобой.
На самом деле, видов и типов массажа бывает очень много. Их различают в зависимости от того, где именно они выполняются — на спине, шее, лице, ногах; способа выполнения — ручной или аппаратный; цели — релаксовый, лечебный или профилактический.
Для того чтобы снять известные в народе зажимы, или межфасциальный синдром позвонков, врач должен рекомендовать лечебный массаж.
Для того чтобы снять известные в народе зажимы, или межфасциальный синдром позвонков, врач должен рекомендовать лечебный массаж.
Также выделяют косметический массаж и релаксовый. А вот тайский массаж, как отмечает вертебролог, можно выделить потому, что он принципиально отличается от массажей, которые делают в Европе.
— Тайские массажные техники идут поперек мышечного волокна, а наши вдоль, — говорит вертебролог.
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Чаще всего клиники и косметологические салоны предлагают следующие массажи:
Массаж банками — совершенно недоказанный и опасный массаж. Спа-центры могут обещать вылечить любую болезнь с помощью банок на спине, однако это пустые обещания, говорит вертебролог Игорь Стельмах.
— Банковый массаж делают, как правило, при болевых синдромах. Любой синяк стимулирует улучшение кровообращения. Но здесь очень тонкая грань между полезным и вредным, потому что довольно часто наносятся достаточно большие травмы, сильно повреждаются сосуды, это может приводить к рубцеванию тканей, увеличению спаечного процесса, — объясняет врач.
Особенно опасно делать массаж банками, если у тебя есть доброкачественные и злокачественные образования, воспалительные процессы, повышенная температура тела, кожные заболевания, заболевания дыхательных путей.
К сожалению, часто за мануальные практики принимаются массажисты без медицинского образования. И здесь важно понимать: непрофессиональные действия и “упражнения” с костями могут повлечь за собой переломы, кому или даже смерть.
Поэтому любые обещания о безопасном хрусте костями — признак непрофессионализма.
— “Мануальная терапия”, которую используют — это как правило трастовые техники, довольно неточные и грубые, — объясняет вертебролог. — Массажисты-мануальщики могут сломать позвоночник, увеличить его нестабильность, могут привести к компрессии сосудов в шейном отделе позвоночника, компрессии нервных стволов.
Кстати, не стесняйся переспросить у врача-массажиста о его образовании и соответствующих документах, подтверждающих это. А также обращайся в лечебные центры за такими услугами, а не в салоны красоты или спа-центры.
Лучше выбрать другой метод лечения проблемы, если у тебя есть:
Если тебе можно и рекомендовано врачом делать массаж, тогда ознакомься с предосторожностями, чего лучше не делать после сеанса массажа — об этом мы писали в нашем другом материале.
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