Нужно “хрустеть”? Какие виды массажа существуют и все ли они безопасны и полезны

Сидящий образ жизни часто приводит к боли в спине и шее. И тогда большинство людей идут к массажистам, чтобы за несколько сеансов снять все “зажимы” в проблемных зонах и двигаться без боли.

Но правильно ли так поступать и как понять, что перед тобой специалист/(-ка), а не любитель и здоровье твоей спины не ухудшится после таких массажей?

Об этом журналист УП.Жизнь Елена Барсукова расспросила у заведующего отделением вертебрологии Игоря Стельмаха. Мы делимся интересными и важными моментами этого разговора с тобой.

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Виды массажа

На самом деле, видов и типов массажа бывает очень много. Их различают в зависимости от того, где именно они выполняются — на спине, шее, лице, ногах; способа выполнения — ручной или аппаратный; цели — релаксовый, лечебный или профилактический.

Для того чтобы снять известные в народе зажимы, или межфасциальный синдром позвонков, врач должен рекомендовать лечебный массаж.

Также выделяют косметический массаж и релаксовый. А вот тайский массаж, как отмечает вертебролог, можно выделить потому, что он принципиально отличается от массажей, которые делают в Европе.

— Тайские массажные техники идут поперек мышечного волокна, а наши вдоль, — говорит вертебролог.

Чаще всего клиники и косметологические салоны предлагают следующие массажи:

классический для спины, ног, шейно-воротниковой зоны — во время такого массажа ничего не должно “хрустеть” или “становиться на место”, это легкий массаж;

глубокотканневый массаж — интенсивный, но безболезненный массаж для тех, кто испытывает боль после тренировок;

лимфодренажный массаж — массаж верхних или нижних конечностей для профилактики тромбоза, есть аппаратный или ручной варианты;

антицеллюлитный массаж — более активный лимфодренажный массаж, травматический, часто сопровождающийся появлением кровоподтеков;

спа-массаж — это группа массажей для релакса, которые проводят с помощью меда, пены, шоколада, кофе, йогурта и другого, такой массаж не влияет на опорно-двигательную систему, но улучшает кровообращение;

массаж камнями — это легкий массаж теплыми камнями, однако никакого лечебного эффекта он не несет.

Какой массаж может быть опасен

Банковый массаж

Массаж банками — совершенно недоказанный и опасный массаж. Спа-центры могут обещать вылечить любую болезнь с помощью банок на спине, однако это пустые обещания, говорит вертебролог Игорь Стельмах.

— Банковый массаж делают, как правило, при болевых синдромах. Любой синяк стимулирует улучшение кровообращения. Но здесь очень тонкая грань между полезным и вредным, потому что довольно часто наносятся достаточно большие травмы, сильно повреждаются сосуды, это может приводить к рубцеванию тканей, увеличению спаечного процесса, — объясняет врач.

Особенно опасно делать массаж банками, если у тебя есть доброкачественные и злокачественные образования, воспалительные процессы, повышенная температура тела, кожные заболевания, заболевания дыхательных путей.

Мануальные практики

К сожалению, часто за мануальные практики принимаются массажисты без медицинского образования. И здесь важно понимать: непрофессиональные действия и “упражнения” с костями могут повлечь за собой переломы, кому или даже смерть.

Поэтому любые обещания о безопасном хрусте костями — признак непрофессионализма.

— “Мануальная терапия”, которую используют — это как правило трастовые техники, довольно неточные и грубые, — объясняет вертебролог. — Массажисты-мануальщики могут сломать позвоночник, увеличить его нестабильность, могут привести к компрессии сосудов в шейном отделе позвоночника, компрессии нервных стволов.

Каким должен быть безопасный и правильный массаж

Ни одна часть тела не должна хрустеть во время массажа. Боль должна быть терпимой. Постепенные нагрузки. Массажист должен иметь соответствующее профильное образование. В массаже не могут быть резкие движения. Никакого хождения по спине ногами, как это показывают в кино. Обращайся к специалисту после того, как массажи назначил врач.

Кстати, не стесняйся переспросить у врача-массажиста о его образовании и соответствующих документах, подтверждающих это. А также обращайся в лечебные центры за такими услугами, а не в салоны красоты или спа-центры.

Кому нельзя делать массаж

Лучше выбрать другой метод лечения проблемы, если у тебя есть:

повышенная температура тела;

заболевания кожи, воспалительные процессы, гнойничковые заболевания;

онкологические заболевания;

туберкулез в активной форме;

недолеченные ранения, травмы, переломы;

декомпенсированные сердечные заболевания;

психические болезни в острой фазе;

варикоз.

Если тебе можно и рекомендовано врачом делать массаж, тогда ознакомься с предосторожностями, чего лучше не делать после сеанса массажа — об этом мы писали в нашем другом материале.

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