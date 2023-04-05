Чего нельзя делать после массажа, чтобы не сделать спине хуже: советы массажиста

Массаж — лучший помощник современного человека, который большую часть проводит за компьютером или телефоном в не слишком полезной для спины позе.

Боль в мышцах, усталость и даже лишние килограммы может убрать качественный массаж. Однако чудодейственный, почти волшебный эффект после процедуры может быстро исчезнуть, а иногда смениться болью или простудой.

Чтобы такого не произошло, следует знать о простых правилах, которыми не стоит пренебрегать после массажа. Ими поделилась сертифицированная массажист-эстетистка, эксперт по коррекции фигуры Анастасия Колесник.

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Не делай этого после массажа

Во время массажа над твоим телом полноценно колдует специалист, поэтому все, что нужно сделать, — лежать и получать удовольствие. Однако, если ты не хочешь себе навредить, после процедуры нужно внимательнее отнестись к здоровью.

Ведь массаж — это партнерская процедура. Ее успех только на 50% зависит от массажиста, еще 50% от тебя, — утверждает Анастасия.

Вот список того, чего нельзя делать после процедуры:

Ходить в бассейн и на интенсивные водные процедуры. Лучше отложить их на другой день, потому что после массажа тело беззащитное. Становится удивительно легко подцепить простуду.

Охлаждать тело: находиться на сквозняках или возле кондиционеров, ведь разогретые мышцы от резкого изменения температуры может продуть.

Есть после процедуры два-три часа.

Носить рюкзак на одном плече, стоять, опираясь на одну ногу, застывать надолго в одной позе, например, сидя за компьютером. Во время этого могут спазмироваться определенные группы мышц, которые снова принесут в жизнь боль.

Сидеть долго, закинув ногу на ногу. Да-да, это не приносит тебе и твоему тазу пользы.

Носить тесное белье и одежду.

Перенапрягаться после массажа. Чтобы сохранить эффект процедуры, важно не поднимать большой вес и не напрягать спину.

Старайся быть в балансе — как физическом, так и моральном. Ведь тело реагирует на любой дискомфорт, который мы ощущаем.

Что делать после массажа: рекомендации

Мы уже выяснили, что в лучшем случае сведет процедуру массажа насмарку, а в худшем — навредит спине и самочувствию. Однако что тогда можно делать, чтобы сохранить эффект и чувствовать себя прекрасно несколько следующих дней?

Тепло

Главное правило, которое поможет сохранить эффект приятного ощущения релакса — это тепло.

Во время массажа разогреваются все группы мышц, поэтому после важно тепло одеваться и держаться как можно дальше сквозняков и кондиционеров, — утверждает Анастасия Колесник.

Упражнения для осанки

Если человек пришел с намерением убрать боли в спине, то надо понимать, откуда они появились.

Преимущественно они возникают из-за неправильного положения тела во время работы за компьютером, пролистывания новостной ленты в телефоне или сиденья.

Тело привыкает к такому положению, и потом продержаться хоть несколько минут с ровной осанкой становится невероятно сложной задачей. После сеанса специалист рекомендует сделать специальные упражнения, которые помогут выровнять осанку.

Разведи плечи назад, раскрой грудную клетку, подними подбородок вверх — после массажа разогретые мышцы прекрасно это запомнят.

Не перенапрягайся

А еще важно позаботиться о том, чтобы тело после процедуры находилось в комфортном и удобном положении. Особенно первые два часа после сеанса нельзя перенапрягаться.

Массаж станет отличным помощником при зажатии мышц, однако далеко не единственным. Мы рассказали, что делать, чтобы не было зажатия и спазмов в мышцах и как его быстро избавиться от взрослых и детей.

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