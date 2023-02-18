Советы

“Не могу пошевелиться: что делать, чтобы не было зажатия и спазмов в мышцах”

Отвечает
ткаченко
Владимир Ткаченко

физиотерапевт сборной команды Украины по быстрому скалолазанию

Вероника Кононенко, редактор сайта 18 февраля 2023, 10:00
спазм у м'язах
Фото: Pexels

Советы

“Не могу пошевелиться: что делать, чтобы не было зажатия и спазмов в мышцах”
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ткаченко
Владимир Ткаченко
физиотерапевт сборной команды Украины по быстрому скалолазанию

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