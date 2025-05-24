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“Постоянно мерзну, даже когда всем тепло: причины, почему это может свидетельствовать о болезни”

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“Постоянно мерзну, даже когда всем тепло: причины, почему это может свидетельствовать о болезни”
Виолетта Лийка

Семейный врач

Анастасия Грубрина, журналист сайта 24 мая 2025, 17:00
мерзнут руки и ноги
Фото Unsplash

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