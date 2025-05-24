“Постоянно мерзну, даже когда всем тепло: причины, почему это может свидетельствовать о болезни”

Постоянно мерзнут руки и ноги? Даже летом, зимой в отапливаемых помещениях, во время прогулки под солнцем? Если ты и зябкость — неразлучны, стоит поискать причины, почему так происходит.

Часто говорят: “да она мерзлячка с детства, такая уже выросла!” Но связано ли это с особенностями организма?

На самом деле есть немало причин, почему тело реагирует холодом в любое время года. Со всеми ими тебя ознакомят Вікна-Новини и и семейный врач Виолетта Лийка. Рассказываем, почему мерзнут ноги и руки, и на какие болезни это может указывать.

Почему я постоянно мерзну

Семейный врач объясняет, что проблема холодных рук и ног, а также того, что человек все время мерзнет, очень обесценена. На нее мало обращают внимания, а зря! В большинстве случаев постоянно холодные руки и ноги не приводят к серьезным последствиям, но такой симптом может сильно влиять на комфорт человека.

Так почему тело мерзнет даже в теплой среде? Причин много. Чтобы определить именно твою, нужно посетить врача и действовать методом исключения. Часто то, что мы мерзнем, может быть следствием так называемого пониженного метаболизма, плохого кровоснабжения или дефицита питательных веществ.

Такое состояние регулируется в гипоталамусе (часть промежуточного мозга, ответственная за регуляцию физиологических процессов — ред.), и должен быть баланс между термопродукцией и термообменом, — объясняет Виолетта Лийка.

Холодные руки и ноги: на какие болезни может указывать этот симптом

Распространенной причиной холодных рук и ног может быть гипотиреоз, ведь это один из “классических” его симптомов.

Сопутствующими симптомами могут быть усталость, сухость кожи, запор, увеличение массы тела, нарушение сна и другие.

Семейный врач также не исключает, что основной проблемой, на которую указывают холодные руки и ноги, может быть анемия. Ее есть несколько видов, однако в целом это снижение гемоглобина — недостаточная транспортировка кислорода к клеткам.

Кроме всего, следует проверить дефициты витаминов в организме: B12, фолиевой кислоты, D, железа. Самые распространенные случаи дефицитов среди молодежи и людей преклонного возраста. У женщин дефицит витаминов может быть из-за активной фертильности.

Но у людей старшего возраста мы можем наблюдать дефициты из-за недостаточного питания, ведь они часто не могут позволить себе покупать две-три порции мяса в неделю и, собственно, получать все витамины.

Не стоит исключать и сахарный диабет, который может провоцировать нейропатию — нарушение микроциркуляции и терморегуляции в конечностях. Также существует ревматологическое заболевание синдром Рейно, для которого зябкость является одной из реакций сосудов кистей и стоп.

Также это могут быть любые хронические инфекции или системные заболевания, особенно у пациентов с аутоиммунной патологией, — добавляет врач.

Как диагностировать и лечить постоянное чувство холода

Если тебя постоянно беспокоят холодные конечности, нужно начать с консультации терапевта или семейного врача. При необходимости пациента отправляют к другому специалисту, например, эндокринологу, гематологу, ревматологу и т.д.

Пролить свет на постоянное чувство холода может общий анализ крови. В нем можно увидеть анемию, воспалительные отклонения. Полезными будут исследования тиреотропного гормона, Т4 свободного — так можно исключить или диагностировать патологию щитовидной железы.

Анализы крови на витамины и дефициты, глюкозу также необходим. Дополнительно врач может назначить исследования инфекции: ВИЧ, сифилис, гепатиты.

Как согреться

Помимо лечения, которое назначит специалист, улучшить свой комфорт удастся простыми способами, которыми делится семейный врач.

Нужно позаботиться о том, чтобы руки и ноги были в тепле, чтобы была натуральная теплая, мягкая и приятная одежда, дополнительные грелки.

Добавь в повседневную рутину физическую активность. Не забывай о качественных средствах по уходу за телом, чтобы кожа не трескалась и не была сухой от холода.

Но все это локальный обогрев, начинать нужно с поиска причин постоянного чувства холода. Важно начать совместную работу с врачом и определить, почему ты мерзнешь. Если это следствие болезни, его реально уменьшить или убрать вообще.

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