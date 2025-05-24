Для тебе Поради
Ексклюзив

“Постійно мерзну, навіть коли всім тепло: причини, чому це може свідчити про хворобу”

Відповідає
“Постійно мерзну, навіть коли всім тепло: причини, чому це може свідчити про хворобу”
Віолетта Лійка

Сімейна лікарка

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 24 Травня 2025, 17:00 4 хв.
мерзнуть руки та ноги
Фото Unsplash

Більше порад
Дивитись більше

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь