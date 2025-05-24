“Постійно мерзну, навіть коли всім тепло: причини, чому це може свідчити про хворобу”

Постійно мерзнуть руки та ноги? Навіть влітку, взимку в опалюваних приміщеннях, під час прогулянки на сонці? Якщо ти і мерзлякуватість — нерозлучні, варто пошукати причини, чому так відбувається.

Часто кажуть: “та вона мерзлякувата з дитинства, така вже виросла!” Та чи пов’язано це з особливостями організму?

Насправді є чимало причин, чому тіло реагує холодом у будь-яку пору року. З усіма ними тебе ознайомлять Вікна-Новини і сімейна лікарка Віолетта Лійка. Розповідаємо, чому мерзнуть ноги та руки, і на які хвороби це може вказувати.

Чому я постійно мерзну

Сімейна лікарка пояснює, що проблема холодних рук та ніг, а також мерзлякуватості, дуже знецінена. На неї мало звертають уваги, а дарма! У більшості випадків постійно холодні руки та ноги не призводять до серйозних наслідків, та такий симптом може сильно впливати на комфорт людини.

То чому тіло мерзне навіть у теплому середовищі? Причин багато. Аби визначити саме твою, потрібно відвідати лікаря та діяти методом виключення. Часто мерзлякуватість може бути наслідком так званого зниженого метаболізму, поганого кровопостачання чи дефіциту поживних речовин.

Такий стан регулюється у гіпоталамусі (частина проміжного мозку, відповідальна за регуляцію фізіологічних процесів — ред.), і має бути баланс між термопродукцією та термообміном, — пояснює Віолетта Лійка.

Холодні руки і ноги: на які хвороби може вказувати цей симптом

Поширеною причиною холодних рук та ніг може бути гіпотиреоз, адже це один з “класичних” його симптомів.

Супутніми симптоми можуть бути втома, сухість шкіри, закреп, збільшення маси тіла, порушення сну та інші.

Сімейна лікарка також не виключає, що основною проблемою, на яку вказують холодні руки і ноги, може бути анемія. Її є кілька видів, однак загалом це зниження гемоглобіну — недостатнє транспортування кисню до клітин.

Крім усього, варто перевірити дефіцити вітамінів в організмі: B12, фолієвої кислоти, D, заліза. Найпоширеніші випадки дефіцитів серед молоді та людей старшого віку. У жінок дефіцит вітамінів може бути через активну фертильність.

Але в людей старшого віку ми можемо спостерігати дефіцити через недостатнє харчування, адже вони часто не можуть дозволити собі купувати дві-три порції м’яса на тиждень і, власне, отримувати всі вітаміни.

Не слід виключати і цукровий діабет, який може провокувати нейропатії — порушення мікроциркуляції та терморегуляції у кінцівках. Також існує ревматологічне захворювання синдром Рейно, для якого мерзлякуватість є однією з реакцій судин кистей та стоп.

Також це можуть бути будь-які хронічні інфекції чи системні захворювання, особливо у пацієнтів з аутоімунною патологією, — додає лікарка.

Як діагностувати та лікувати мерзлякуватість

Якщо тебе постійно турбують холодні кінцівки, варто почати з консультації терапевта чи сімейного лікаря. За потреби пацієнта відправляють до іншого спеціаліста, наприклад, ендокринолога, гематолога, ревматолога тощо.

Пролити світло на постійне відчуття холоду може загальний аналіз крові. У ньому можна побачити анемію, запальні відхилення. Помічними будуть дослідження тиреотропного гормона, Т4 вільного — так можна відкинути або діагностувати патологію щитоподібної залози.

Аналізи крові на вітаміни та дефіцити, глюкозу також необхідні. Додатково лікар може призначити дослідження на інфекції: ВІЛ, сифіліс, гепатити.

Як зігрітися

Крім лікування, яке призначить спеціаліст, покращити свій комфорт вдасться простими способами, якими ділиться сімейна лікарка.

Потрібно подбати про те, аби руки та ноги були в теплі. Щоб був натуральний теплий, м’який і приємний одяг, додаткові грілки.

Додай у повсякденну рутину фізичну активність. Не забувай про якісні засоби догляду за тілом, аби шкіра не тріскалася і не була сухою від холоду.

Та все це локальний обігрів, починати потрібно з пошуку причини постійного відчуття холоду. Важливо почати спільну роботу з лікарем і визначити, чому ти мерзнеш. Якщо це наслідок хвороби, його реально зменшити чи прибрати взагалі.

