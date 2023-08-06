Ні, це не просто втома! Що таке анемія та які її симптоми

Бувають такі дні чи навіть періоди у житті, коли починаєш почуватись трохи більш втомлено, ніж зазвичай після робочого чи навіть вихідного дня. І згодом розумієш, що щось не так.

Причин цьому може бути безліч. Однак інколи пояснення такому стану може бути медичним, адже сильна втома — це один із симптомів анемії.

Що це таке, що може спричинити розвиток анемії, які її симптоми та як лікуватись — розбираємось разом.

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Що таке анемія

Анемія — це синдром, характерним для якого є зменшення рівня гемоглобіну та/або еротроцитів у крові. У певних випадках анемію можна вважати захворюванням.

Через низький рівень гемоглобіну виникає кисневе голодування тканин, що порушує важливі процеси в організмі.

І хоч у класифікації близько 400 видів анемії, але найбільш поширена — залізодефіцитна, яка виникає при нестачі заліза в організмі.

Найбільш схильні до анемії жінки, оскільки втрачають залізо під час критичних днів та в період виношування дитини. Протікати вона може безсимптомно, але наслідки можуть все ж таки бути серйозними.

Причини виникнення анемії

Причини виникнення анемії можуть бути різними — вродженими або ж набутими. Наприклад, цей синдром може розвинутись під час вагітності, оскільки залізо потребує не лише мати, але й дитина, тому його може не вистачати.

Також анемія може розвинутись від незбалансованого харчування. Якщо людина вживає продукти з низьким вмістом заліза й тваринного білка, а також їсть мало вітамінів та мінералів, що потрібні для кровотворення, тоді може виникнути цей синдром.

Також анемія може стати наслідком інших захворювань як, наприклад, поліменорея, геморой, кровоточивість ясен, за яких організм постійно втрачає кров. Крім того, її можуть спричинити травми та хірургічні втручання.

Може виникнути анемія і від частого донорства, але її у цьому випадку можна досить швидко вилікувати, навіть якщо просто скорегувати свій раціон та відмовитись на певний час від здачі крові.

Виникнення паразитів в шлунково-кишковому тракті також може спричинити анемію, оскільки в організмі погіршується процес засвоєння поживних речовин, зокрема й заліза.

Вплинути на людину можуть і аутоімунні та інфекційні захворювання, а також спадкові порушення, за яких еритроцити розпадаються завчасно, тому їх може не вистачати організму і як наслідок з’являється анемія.

Вузликовий поліартеріїт, ревматоїдний артрит теж можуть бути причиною недостачі гемоглобіну. Також призводять до анемії хронічні інфекційні захворювання як, наприклад, абсцес легені, туберкульоз, бактеріальний ендокардит, бруцельоз, хвороби бронхів, пієлонефрит.

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Симптоми анемії

високий рівень втоми;

слабкість, запаморочення, втрата свідомості;

погіршення пам’яті та уваги;

низька розумова активність;

задишка;

прискорене серцебиття;

свист у вухах;

втрата апетиту;

погіршення якості сну чи навіть безсоння;

депресія.

Лікування анемії

Для того щоб запевнитись, що у людини точно є анемія, їй варто насамперед звернутись до сімейного лікаря та здати відповідні аналізи. Після цього фахівець може призначити препарати та дати індивідуальні рекомендації щодо дієти.

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