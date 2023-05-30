Правильне харчування й рекомендовані лікарем препарати: як підвищити гемоглобін під час вагітності

Вагітність — це складний процес перебудови жіночого організму, коли все націлене на створення нового, окремого організму. Нерідко вагітні жінки стикають із проблемою низького рівня гемоглобіну у крові — недостачею заліза в організмі.

Знижений рівень гемоглобіну також відомій як залізодефіцитна анемія. Вона проявляється у зниженні кількості еритроцитів та гемоглобіну у крові, що необхідні для транспортування кисню до плоду.

Як підвищити рівень заліза під час вагітності — розповідаємо у матеріалі.

Як проявляється низький рівень гемоглобіну

Низький рівень гемоглобіну може зовсім не проявлятися, або супроводжувати кількома симптомами:

слабкість;

підвищена утома;

запаморочення;

задишка;

жовтизна рук та носогубного трикутника.

Розрізняють такі ступені розвитку анемії при вагітності:

легкий (гемоглобін 90 г/л і вище);

середній(71-90 г/л);

важкий (70 г/л і нижче).

При недостатності гемоглобіну жінка частіше страждає на сильний токсикоз, виявляється гестоз із набряками, підвищується артеріальний тиск. Водночас діти, народжені у матерів з низьким рівнем гемоглобіну, частіше схильні до алергічних реакцій та хворіють у перший рік життя.

Після пологів також є ризик запальних процесів у жінки та зниження кількості грудного молока.

Читати на тему Треба вживати більше заліза: як підвищити гемоглобін та чим небезпечний низький рівень Розповідаємо про норму гемоглобіну в крові та як його можна підвищити.

Як підвищити гемоглобін

Рівень гемоглобіну залежить від харчування вагітної жінки. Майбутній мамі необхідно в достатній кількості вживати м’ясо, в якому присутнє залізо.

Крім того, до раціону варто додати білкові продукти та страви, багаті кальцієм. Для профілактики й корекції залізодефіцитної анемії під час вагітності майбутня мама повинна вживати відварне м’ясо і рибу, яловичу печінку, сир, яйця, тушковані овочі, відвар шипшини.

При легкому та середньому ступені дефіциту заліза призначаються препарати, які допоможуть компенсувати брак цього важливого елемента. Схема і дозування приймання ліків є індивідуальними й визначаються лікарем за результатами аналізів вагітної. Важка форма може потребувати госпіталізації та лікування в стаціонарі.

Також варто зазначити, що рівень гемоглобіну може бути низьким через хронічні захворювання, про які жінка може навіть не здогадуватися. Аби вагітність минула добре, до неї варто правильно підготуватися: раніше ми розповідали, як готуватися до вагітності.

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