Нет, это не просто усталость! Что такое анемия и какие ее симптомы

Бывают такие дни или периоды в жизни, когда начинаешь чувствовать себя немного более устало, чем обычно после рабочего дня. И потом понимаешь, что что-то не так.

Причин этому может быть множество. Однако иногда объяснение такому состоянию может быть медицинским, ведь сильная усталость — один из симптомов анемии.

Что это такое, что может повлечь за собой развитие анемии, какие ее симптомы и как лечиться — разбираемся вместе.

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Что такое анемия

Анемия — синдром, характерным для которого является уменьшение уровня гемоглобина и/или эротроцитов в крови. В некоторых случаях анемию можно считать заболеванием.

Из-за низкого уровня гемоглобина возникает кислородное голодание тканей, что нарушает важные процессы в организме.

И хоть в классификации около 400 видов анемии, но наиболее распространенная — железодефицитная, возникающая при нехватке железа в организме.

Наиболее подвержены анемии женщины, поскольку теряют железо во время критических дней и в период вынашивания ребенка. Протекать она может бессимптомно, но последствия могут быть серьезными.

Причины возникновения анемии

Причины возникновения анемии могут быть разными — врожденными или приобретенными. Например, этот синдром может развиться во время беременности, поскольку железо требует не только мать, но и ребенок, поэтому его может не хватать.

Также анемия может развиться от несбалансированного питания. Если человек употребляет продукты с низким содержанием железа и животного белка, а также мало витаминов и минералов, необходимых для кроветворения, тогда может возникнуть этот синдром.

Также анемия может стать следствием других заболеваний, как, например, полименорея, геморрой, кровоточивость десен, при которых организм постоянно теряет кровь. Кроме того, ее могут вызвать травмы и хирургические вмешательства.

Может возникнуть анемия и от частого донорства, но ее в этом случае можно достаточно быстро вылечить, даже если просто скорректировать свой рацион и отказаться на время от сдачи крови.

Возникновение паразитов в желудочно-кишечном тракте также может вызвать анемию, поскольку в организме ухудшается процесс усвоения питательных веществ, в том числе железа.

Повлиять на человека могут аутоиммунные и инфекционные заболевания, а также наследственные нарушения, при которых эритроциты распадаются раньше времени, поэтому их может не хватать организму и как следствие появляется анемия.

Узеловый полиартериит, ревматоидный артрит тоже могут быть причиной нехватки гемоглобина. Также приводят к анемии хронические инфекционные заболевания, как, например, абсцесс легкого, туберкулез, бактериальный эндокардит, бруцеллез, болезни бронхов, пиелонефрит.

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Симптомы анемии

высокий уровень усталости;

слабость, головокружение, потеря сознания;

ухудшение памяти и внимания;

низкая умственная активность;

одышка;

учащенное сердцебиение;

свист в ушах;

потеря аппетита;

ухудшение качества сна или даже бессонница;

депрессия.

Лечение анемии

Для того чтобы удостовериться, что у человека точно есть анемия, ему следует прежде всего обратиться к семейному врачу и сдать соответствующие анализы. После этого специалист может назначить препараты и дать индивидуальные рекомендации по диете.

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