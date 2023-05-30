Правильное питание и рекомендованные врачом препараты: как повысить гемоглобин во время беременности

Беременность — это сложный процесс перестройки женского организма, когда все нацелено на создание нового, отдельного организма. Нередко беременные женщины сталкиваются с проблемой низкого уровня гемоглобина в крови — нехваткой железа в организме.

Сниженный уровень гемоглобина также известен как железодефицитная анемия. Она проявляется в снижении количества эритроцитов и гемоглобина в крови, необходимых для транспортировки кислорода к плоду.

Как повысить уровень железа во время беременности — рассказываем в материале.

Как проявляется низкий уровень гемоглобина

Низкий уровень гемоглобина может совсем не проявляться или сопровождаться несколькими симптомами:

слабость;

повышенная усталость;

головокружение;

одышка;

желтизна рук и носогубного треугольника.

Различают следующие ступени развития анемии при беременности:

легкий (гемоглобин 90 г/л и выше);

средний(71-90 г/л);

тяжелый (70 г/л и ниже).

При недостаточности гемоглобина женщина чаще страдает сильным токсикозом, выявляется гестоз с отеками, повышается артериальное давление. В то же время дети, рожденные у матерей с низким уровнем гемоглобина, чаще подвержены аллергическим реакциям и болеют в первый год жизни.

После родов также есть риск воспалительных процессов у женщины и снижение количества грудного молока.

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Как повысить гемоглобин

Уровень гемоглобина зависит от питания беременной женщины. Будущей маме необходимо в достаточном количестве употреблять мясо, в котором находится железо.

Кроме того, в рацион следует добавить белковые продукты и блюда, богатые кальцием. Для профилактики и коррекции железодефицитной анемии во время беременности будущая мама должна употреблять отварное мясо и рыбу, говяжью печень, творог, яйца, тушеные овощи, отвар шиповника.

При легкой и средней степени дефицита железа назначаются препараты, которые помогут восполнить недостаток этого важного элемента.

Схема и дозировка приема лекарства индивидуальны и определяются врачом по результатам анализов беременной. При тяжелой форме женщина может нуждаться в госпитализации и лечении в стационаре.

Также следует отметить, что уровень гемоглобина может быть низким из-за хронических заболеваний, о которых женщина может даже не догадываться. Чтобы беременность прошла хорошо, к ней следует правильно подготовиться: раньше мы рассказывали, как готовиться к беременности.

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