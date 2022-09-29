Відчуваєш надмірну втому? Перевір себе на гіпотиреоз — тест від ендокринолога

Якщо останнім часом ти помітив(-ла) такі симптоми, як зниження працездатності, концентрації, уваги — потрібно перевірити, чи це не гормональний дисбаланс. Проходь у нашому матеріалі тест, який допоможе визначитись із симптомами.
Гіпотиреоз — це порушення роботи організму, за якого щитоподібна залоза виробляє занадто мало гормонів, якщо порівняти з потребами організму. Інакше кажучи — гормональний дисбаланс.
Якщо в тебе наявні такі симптоми, це може сигналізувати про гормональний дисбаланс. Необхідно відвідати лікаря-ендокринолога, щоб він призначив індивідуальне лікування.
Лікарка-ендокринолог Олександра Малкіна поділились тестом, який можна пройти самостійно і визначити, чи є в тебе гіпотиреоз.
Щоб його пройти — відповідай так або ні й додавай або віднімай бали.
Тест
Щоб порахувати результат тесту — підсумуй відповіді. Результат вищий за 0 — висока ймовірність дисбалансу гормонів. Потрібно відвідати ендокринолога та розпочати лікування.
Раніше ми розповідали, що таке гормон пролактин та коли його необхідно здавати.
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