Відчуваєш надмірну втому? Перевір себе на гіпотиреоз — тест від ендокринолога

Якщо останнім часом ти помітив(-ла) такі симптоми, як зниження працездатності, концентрації, уваги — потрібно перевірити, чи це не гормональний дисбаланс. Проходь у нашому матеріалі тест, який допоможе визначитись із симптомами.

Що таке гіпотиреоз і як його визначити

Гіпотиреоз — це порушення роботи організму, за якого щитоподібна залоза виробляє занадто мало гормонів, якщо порівняти з потребами організму. Інакше кажучи — гормональний дисбаланс.

Якщо в тебе наявні такі симптоми, це може сигналізувати про гормональний дисбаланс. Необхідно відвідати лікаря-ендокринолога, щоб він призначив індивідуальне лікування.

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Симптоми гіпотиреозу

Погіршення зовнішнього вигляду.

Порушення статевих функцій (безпліддя, зниження статевого потягу, у жінок — порушення менструального циклу, невиношування вагітності, порушення пологової діяльності, вади розвитку плоду).

Зміна емоційного фону, з’являється неврівноваженість.

Погіршується пам’ять, увага, знижується працездатність.

Страждає обмін речовин: виникає ризик розвитку цукрового діабету, підвищується рівень холестерину.

Перебої в роботі серця, ламкі нігті, випадіння волосся.

У дітей порушується фізичний, розумовий, статевий розвиток.

Тест на гіпотиреоз від ендокринолога

Лікарка-ендокринолог Олександра Малкіна поділились тестом, який можна пройти самостійно і визначити, чи є в тебе гіпотиреоз.

Щоб його пройти — відповідай так або ні й додавай або віднімай бали.

Тест

Проблеми зі стулом та запор. Так +46 балів, немає -5 балів. Повільність дій (на це вказує оточення). Так +45, немає -5. Огрубіння або осиплість голосу. Так +43, ні -4. Нерівна поверхня язика. Так +44, ні -4. Пульс менший ніж 60 ударів за хвилину. Так +44, ні -4. Постійна мерзлякуватість. Так +38, ні -7. Уповільнена і млява мова. Так +41, ні -3. Зниження пам’яті. Так +36, ні -2. Холодні кінцівки. Так +35, ні -2. Вдень відчуваєш сонливість і втому. Так +31, ні -6. Збільшення ваги, особливо при спробах схуднути. Так +30, ні -3. Жовтий відтінок шкіри, особливо для людей із дуже світлим відтінком шкіри. Так +30, ні -6. Болі у м’язах. Так +20, ні -1. Набряки обличчя, рук та інших частин тіла. Так +24, ні -19. Слабкість. Так +7, ні -13. Болі в ділянці серця. Так -4, ні +3. Систолічний АТ нижче за 100 мм рт. ст. Так +16, ні -1. Випадання волосся. Так +25, ні -1. Зниження працездатності. Так +13, ні -2. Обличчя набрякле, з жовтим відтінком, як маска, неемоційне. Так +36, ні -2. Шкіра стала сухою. Так +36, ні -15.

Щоб порахувати результат тесту — підсумуй відповіді. Результат вищий за 0 — висока ймовірність дисбалансу гормонів. Потрібно відвідати ендокринолога та розпочати лікування.

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