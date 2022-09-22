Розповість усе про твоє здоров’я: що таке гормон пролактин та коли його потрібно здавати

Турбуватися про своє здоров’я — просто необхідність у будь-який час. Якщо ти спостерігаєш у себе проблеми з менструальним циклом та ряд інших симптомів — саме час перевірити гормони. Ми розповідаємо, що таке пролактин, коли і кому його необхідно здавати.
Пролактин — це лактогенний гормон, необхідний для лактації та розвитку молочних залоз. Цей гормон є у чоловіків та жінок.
Пролактин має ряд функцій в організмі, серед яких утворення молока, вплив на імунітет, формування довгострокової пам’яті тощо. Порушення норми гормону потребує лікування та консультацій.
Норма пролактину така:
Якщо ж твій рівень пролактину вищий за норму, потрібно негайно проконсультуватися з лікарем. Це може бути сигналом важких захворювань.
Лікарка-гінекологиня Анна Гончарова розповіла, про що сигналізує підвищений пролактин.
Підвищення рівня пролактину в сироватці крові часто є причиною розвитку порушень роботи репродуктивної системи та появи характерних симптомів з боку молочних залоз.
Підвищення рівня пролактину в сироватці крові часто є причиною розвитку порушень роботи репродуктивної системи та появи характерних симптомів з боку молочних залоз.
Підвищений рівень гормону пролактину ще називають гіперпролактинемією. Вона небезпечна тим, що може бути відсутня овуляція, запущений процес пухлин та збільшення ризику патологій матки.
Гіперпролактинемія, залежно від фактора виникнення, може бути:
Важливо: фармакологічно підвищений пролактин протікає безсимптомно! Дізнатися про збої в організмі можна, здавши аналіз на гормони.
Високий пролактин загрожує:
Для аналізу беруть кров з вени. Щоб отримати найчіткіший результат, дотримайся цих правил:
Якщо в тебе спостерігаються такі симптоми, спробуй здати аналіз на пролактин:
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