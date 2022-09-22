Розповість усе про твоє здоров’я: що таке гормон пролактин та коли його потрібно здавати

Турбуватися про своє здоров’я — просто необхідність у будь-який час. Якщо ти спостерігаєш у себе проблеми з менструальним циклом та ряд інших симптомів — саме час перевірити гормони. Ми розповідаємо, що таке пролактин, коли і кому його необхідно здавати.

Що таке пролактин і за що він відповідає

Пролактин — це лактогенний гормон, необхідний для лактації та розвитку молочних залоз. Цей гормон є у чоловіків та жінок.

Пролактин має ряд функцій в організмі, серед яких утворення молока, вплив на імунітет, формування довгострокової пам’яті тощо. Порушення норми гормону потребує лікування та консультацій.

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Норма пролактину така:

Для жінок — 69–750 мМО/л.

Для вагітних — 690–15 000 мМО/л.

Для чоловіків — 57–600 мМО / л.

Якщо ж твій рівень пролактину вищий за норму, потрібно негайно проконсультуватися з лікарем. Це може бути сигналом важких захворювань.

Підвищений пролактин — чим загрожує

Лікарка-гінекологиня Анна Гончарова розповіла, про що сигналізує підвищений пролактин.

Підвищення рівня пролактину в сироватці крові часто є причиною розвитку порушень роботи репродуктивної системи та появи характерних симптомів з боку молочних залоз.

Підвищений рівень гормону пролактину ще називають гіперпролактинемією. Вона небезпечна тим, що може бути відсутня овуляція, запущений процес пухлин та збільшення ризику патологій матки.

Гіперпролактинемія, залежно від фактора виникнення, може бути:

Фізіологічною — під час вагітності, лактації, стресу, фізичних вправ, сну та коїтусу. Патологічною — патологія гіпофізу, порушення роботи нирок, гіпотиреоз, синдром полікістозу яєчників. Фармакологічною — під час вживання нейролептиків, антипсихотичних препаратів, верапамілу, комбінованих оральних контрацептивів.

Важливо: фармакологічно підвищений пролактин протікає безсимптомно! Дізнатися про збої в організмі можна, здавши аналіз на гормони.

Високий пролактин загрожує:

Розвитком доброякісних змін у молочних залозах. Втратою щільності кісткової тканини — остеопороз та схильність до переломів. Безпліддям.

Гормон пролактин — в який день циклу здавати

Для аналізу беруть кров з вени. Щоб отримати найчіткіший результат, дотримайся цих правил:

Будь натщесерце. Здавай на початку менструального циклу — другий – п‘ятий день. Відмовся від алкоголю та паління за кілька днів. Не бажано займатися спортом, відвідувати баню чи сауну, мати сексуальні контакти за кілька днів до аналізу. Скасуй прийом стероїдних і тиреоїдних гормонів за два дні до аналізу.

Якщо в тебе спостерігаються такі симптоми, спробуй здати аналіз на пролактин:

Порушення менструального циклу.

Знижене лібідо.

Безпліддя.

Галакторея (виділення молока в чоловіків та жінок).

Затримка статевого розвитку.

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