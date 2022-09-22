Расскажет все о твоем здоровье: что такое гормон пролактин и когда его нужно сдавать

Беспокоиться о своем здоровье — просто необходимость в любое время. Если ты наблюдаешь у себя проблемы с менструальным циклом и ряд других симптомов — самое время проверить гормоны. Мы рассказываем, что такое пролактин, когда и кому его необходимо сдавать.

Что такое пролактин и за что он отвечает

Пролактин — это лактогенный гормон, необходимый для лактации и развития молочных желез. Этот гормон есть у мужчин и женщин.

Пролактин выполняет ряд функций в организме, среди которых образование молока, влияние на иммунитет, формирование долговременной памяти и т. д. Нарушение нормы гормона требует лечения и консультаций.

Норма пролактина следующая:

Для женщин — 69–750 мМЕ/л.

Для беременных — 690–15000 мМЕ/л.

Для мужчин — 57–600 мМЕ/л.

Если твой уровень пролактина выше нормы, нужно немедленно проконсультироваться с врачом. Это может быть сигналом тяжелых заболеваний.

Повышенный пролактин — чем грозит

Врач-гинеколог Анна Гончарова рассказала, о чем сигнализирует повышенный пролактин.

Повышение уровня пролактина в сыворотке крови часто является причиной развития нарушений работы репродуктивной системы и появления характерных симптомов со стороны молочных желез.

Повышенный уровень гормона пролактина еще называют гиперпролактинемией. Она опасна тем, что может отсутствовать овуляция, запущен процесс опухолей и увеличен риск патологий матки.

Гиперпролактинемия, в зависимости от фактора возникновения, может быть:

Физиологической — во время беременности, лактации, стресса, физических упражнений, сна и коитуса. Патологической — патология гипофиза, нарушение работы почек, гипотиреоз, синдром поликистоза яичников. Фармакологической — при применении нейролептиков, антипсихотических препаратов, верапамила, комбинированных оральных контрацептивов.

Важно: фармакологически повышенный пролактин протекает бессимптомно! Узнать о сбоях в организме можно, сдав анализ на гормоны.

Высокий пролактин грозит:

Развитием доброкачественных изменений в молочных железах. Потерей плотности костной ткани — остеопороз и склонность к переломам. Бесплодием.

Гормон пролактин — в какой день цикла сдавать

Для анализа берут кровь из вены. Чтобы получить самый четкий результат, соблюдай эти правила:

Будь натощак. Сдавай в начале менструального цикла — второй – пятый день. Откажись от алкоголя и курения за несколько дней. Нежелательно заниматься спортом, посещать баню или сауну, иметь сексуальные контакты за несколько дней до анализа. Отмени прием стероидных и тиреоидных гормонов за два дня до анализа.

Если у тебя наблюдаются такие симптомы, попробуй сдать анализ на пролактин:

Нарушение менструального цикла.

Пониженное либидо.

Бесплодие.

Галакторея (выделение молока у мужчин и женщин).

Задержка полового развития.

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