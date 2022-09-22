Расскажет все о твоем здоровье: что такое гормон пролактин и когда его нужно сдавать

Беспокоиться о своем здоровье — просто необходимость в любое время. Если ты наблюдаешь у себя проблемы с менструальным циклом и ряд других симптомов — самое время проверить гормоны. Мы рассказываем, что такое пролактин, когда и кому его необходимо сдавать.
Пролактин — это лактогенный гормон, необходимый для лактации и развития молочных желез. Этот гормон есть у мужчин и женщин.
Пролактин выполняет ряд функций в организме, среди которых образование молока, влияние на иммунитет, формирование долговременной памяти и т. д. Нарушение нормы гормона требует лечения и консультаций.
Норма пролактина следующая:
Если твой уровень пролактина выше нормы, нужно немедленно проконсультироваться с врачом. Это может быть сигналом тяжелых заболеваний.
Врач-гинеколог Анна Гончарова рассказала, о чем сигнализирует повышенный пролактин.
Повышение уровня пролактина в сыворотке крови часто является причиной развития нарушений работы репродуктивной системы и появления характерных симптомов со стороны молочных желез.
Повышение уровня пролактина в сыворотке крови часто является причиной развития нарушений работы репродуктивной системы и появления характерных симптомов со стороны молочных желез.
Повышенный уровень гормона пролактина еще называют гиперпролактинемией. Она опасна тем, что может отсутствовать овуляция, запущен процесс опухолей и увеличен риск патологий матки.
Гиперпролактинемия, в зависимости от фактора возникновения, может быть:
Важно: фармакологически повышенный пролактин протекает бессимптомно! Узнать о сбоях в организме можно, сдав анализ на гормоны.
Высокий пролактин грозит:
Для анализа берут кровь из вены. Чтобы получить самый четкий результат, соблюдай эти правила:
Если у тебя наблюдаются такие симптомы, попробуй сдать анализ на пролактин:
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