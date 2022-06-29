Організм бешкетує? Час звернутись до ендокринолога — все, що потрібно знати про гормональний дисбаланс

Одноманітне та неправильне харчування, недосипання, малорухливий спосіб життя та стрес можуть призводити до проблем з гормональним здоров’ям.
Платформа Бережи себе розповіла, як зрозуміти, коли потрібно відвідати ендокринолога.
Саме ендокринні залози виділяють гормони, які так необхідні нашому організму. Від них залежить наше ментальне та фізичне здоров’я: від настрою до нормального функціонування життєво важливих систем.
Якщо рівень якогось гормону нижчий чи вищий за норму, то з’являється гормональний дисбаланс.
Його симптомами можуть бути:
Гормональний дисбаланс може бути симптомом аутоімунних хвороб, пухлин, а також виникати внаслідок вживання деяких медикаментів.
Привести гормони до ладу допоможуть гормональні препарати. Наприклад, при нестачі гормону щитоподібної залози виписують тироксин, а люди з діабетом потребують інсуліну. Іноді надлишки певних гормонів лікують хірургічним втручанням.
Але спершу потрібно звернутись до ендокринолога та пройти чекап організму, щоб встановити діагноз та знайти причину дисбалансу. У жодному разі займатись самолікуванням не можна!
Завжди краще запобігти захворюванню, ніж лікувати його.
Тому дотримуйся цих простих правил:
Низький рівень гемоглобіну в крові може призвести до кисневого голодування тканин та різноманітних хвороб. Читай, яка норма гемоглобіну в дорослих та дітей.
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