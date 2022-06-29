Організм бешкетує? Час звернутись до ендокринолога — все, що потрібно знати про гормональний дисбаланс

Одноманітне та неправильне харчування, недосипання, малорухливий спосіб життя та стрес можуть призводити до проблем з гормональним здоров’ям.

Платформа Бережи себе розповіла, як зрозуміти, коли потрібно відвідати ендокринолога.

Вплив гормонів на організм

Саме ендокринні залози виділяють гормони, які так необхідні нашому організму. Від них залежить наше ментальне та фізичне здоров’я: від настрою до нормального функціонування життєво важливих систем.

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Якщо рівень якогось гормону нижчий чи вищий за норму, то з’являється гормональний дисбаланс.

Його симптомами можуть бути:

зміни в менструальному циклі (тривалі затримки, кров’янисті виділення в проміжку між циклами, занадто короткий цикл тощо);

набір чи втрата ваги (надлишок гормону щитоподібної залози призводить до схуднення, а нестача — до набору ваги);

випадіння волосся (надмірна чутливість волосяного фолікула до статевих гормонів може призводити до облисіння);

сильна втома;

емоційні “гойдалки”;

проблеми зі сном;

почуття тривожності;

депресивний настрій;

підвищена пітливість;

пришвидшене серцебиття;

тремор.

Як відновити гормональне здоров’я

Гормональний дисбаланс може бути симптомом аутоімунних хвороб, пухлин, а також виникати внаслідок вживання деяких медикаментів.

Привести гормони до ладу допоможуть гормональні препарати. Наприклад, при нестачі гормону щитоподібної залози виписують тироксин, а люди з діабетом потребують інсуліну. Іноді надлишки певних гормонів лікують хірургічним втручанням.

Але спершу потрібно звернутись до ендокринолога та пройти чекап організму, щоб встановити діагноз та знайти причину дисбалансу. У жодному разі займатись самолікуванням не можна!

Профілактика гормонального дисбалансу

Завжди краще запобігти захворюванню, ніж лікувати його.

Тому дотримуйся цих простих правил:

Контролюй свою реакцію на стрес. Врегулюй сон. Харчуйся різноманітно та повноцінно. Вживай достатню кількість білків, жирів, вуглеводів та інших необхідних мікроелементів. Відмовся від паління. Активно рухайся. Слідкуй за своєю вагою.

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