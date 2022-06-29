Организм шалит? Пора обратиться к эндокринологу — все, что нужно знать о гормональном дисбалансе

Однообразное и неправильное питание, недосыпание, малоподвижный образ жизни и стресс могут приводить к проблемам с гормональным здоровьем.
Платформа Бережи себе рассказала, как понять, когда нужно посетить эндокринолога.
Именно эндокринные железы выделяют гормоны, которые так необходимы нашему организму. От них зависит наше ментальное и физическое здоровье: от настроения до нормального функционирования жизненно важных систем.
Если уровень определенного гормона ниже или выше нормы, то появляется гормональный дисбаланс.
Его симптомами могут быть:
Гормональный дисбаланс может быть симптомом аутоиммунных заболеваний, опухолей, а также возникать вследствие употребления некоторых медикаментов.
Привести гормоны в порядок помогут гормональные препараты. К примеру, при недостатке гормона щитовидной железы выписывают тироксин, а люди с диабетом нуждаются в инсулине. Иногда излишки определенных гормонов лечат хирургическим вмешательством.
Но сначала нужно обратиться к эндокринологу и пройти чекап организма, чтобы установить диагноз и найти причину дисбаланса. Ни в коем случае заниматься самолечением нельзя!
Всегда лучше предотвратить заболевание, чем лечить его.
Поэтому придерживайся этих простых правил:
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