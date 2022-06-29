Организм шалит? Пора обратиться к эндокринологу — все, что нужно знать о гормональном дисбалансе

Однообразное и неправильное питание, недосыпание, малоподвижный образ жизни и стресс могут приводить к проблемам с гормональным здоровьем.

Платформа Бережи себе рассказала, как понять, когда нужно посетить эндокринолога.

Влияние гормонов на организм

Именно эндокринные железы выделяют гормоны, которые так необходимы нашему организму. От них зависит наше ментальное и физическое здоровье: от настроения до нормального функционирования жизненно важных систем.

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Если уровень определенного гормона ниже или выше нормы, то появляется гормональный дисбаланс.

Его симптомами могут быть:

изменения в менструальном цикле (длительные задержки, кровянистые выделения между циклами, слишком короткий цикл);

набор или потеря веса (избыток гормона щитовидной железы приводит к похудению, а недостаток — к набору веса);

выпадение волос (чрезмерная чувствительность волосяного фолликула к половым гормонам может приводить к облысению);

сильная усталость;

эмоциональные “качели”;

проблемы со сном;

чувство тревожности;

депрессивное настроение;

повышенная потливость;

учащенное сердцебиение;

тремор.

Как восстановить гормональное здоровье

Гормональный дисбаланс может быть симптомом аутоиммунных заболеваний, опухолей, а также возникать вследствие употребления некоторых медикаментов.

Привести гормоны в порядок помогут гормональные препараты. К примеру, при недостатке гормона щитовидной железы выписывают тироксин, а люди с диабетом нуждаются в инсулине. Иногда излишки определенных гормонов лечат хирургическим вмешательством.

Но сначала нужно обратиться к эндокринологу и пройти чекап организма, чтобы установить диагноз и найти причину дисбаланса. Ни в коем случае заниматься самолечением нельзя!

Профилактика гормонального дисбаланса

Всегда лучше предотвратить заболевание, чем лечить его.

Поэтому придерживайся этих простых правил:

Контролируй свою реакцию на стресс. Урегулируй сон. Питайся разнообразно и полноценно. Употребляй достаточное количество белков, жиров, углеводов и других необходимых микроэлементов. Откажись от курения. Активно двигайся. Следи за своим весом.

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