Зміни вектор! Як замістити гормони стресу “позитивними”

Українці зараз відчувають цілу гаму емоцій і, звісно, живуть у постійному стресі. Внаслідок цього виробляються гормони стресу — адреналін, норадреналін та кортизол.
На жаль, деякі люди отримують місячний запас цих гормонів за один день. Як у такому разі простимулювати “позитивні” гормони — знає нутриціологиня Анастасія Голобородько.
Працює як винагорода себе за щось: завершені справи, дотримані обіцянки, турбота про себе. Мозок міркує так: “Зробив — молодець”. Тож для стимулювання дофаміну спробуйте:
В останньому пункті є небезпека, коли люди винагороджують себе смаколиком чи некорисною їжею та переїдають. Тобто заповнюють тривоги та порожнечу черговим прийомом їжі. У такому разі потрібно пам’ятати:
Їжа — паливо, а не дестрессер.
Їжа — паливо, а не дестрессер.
Це стабілізатор настрою. Щоб він почав вироблятися швидше, спробуйте:
Це таке собі природне знеболювальне: ⠀
Для його виробництва достатньо простих дій:
Кращого відновлення ще не вигадали, — каже Анастасія Голобородько.
Кращого відновлення ще не вигадали, — каже Анастасія Голобородько.
Як його простимулювати:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко заснути в стресовій ситуації.