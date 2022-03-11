Зміни вектор! Як замістити гормони стресу “позитивними”

Українці зараз відчувають цілу гаму емоцій і, звісно, живуть у постійному стресі. Внаслідок цього виробляються гормони стресу — адреналін, норадреналін та кортизол.

На жаль, деякі люди отримують місячний запас цих гормонів за один день. Як у такому разі простимулювати “позитивні” гормони — знає нутриціологиня Анастасія Голобородько.

Дофамін

Працює як винагорода себе за щось: завершені справи, дотримані обіцянки, турбота про себе. Мозок міркує так: “Зробив — молодець”. Тож для стимулювання дофаміну спробуйте:

завершувати справи (навіть мікросправи);

робити ритуали турботи про себе — самомасаж, нормальна гігієна порожнини рота, довге розчісування (мікроциркуляція), просто полежати;

святкувати маленькі перемоги (вийшли в крамницю по молоко, попестили собаку чи погралися з дитиною);

дотримуватися раціону, що наближений до нормального.

В останньому пункті є небезпека, коли люди винагороджують себе смаколиком чи некорисною їжею та переїдають. Тобто заповнюють тривоги та порожнечу черговим прийомом їжі. У такому разі потрібно пам’ятати:

Їжа — паливо, а не дестрессер.

Серотонін

Це стабілізатор настрою. Щоб він почав вироблятися швидше, спробуйте:

медитацію;

аеробне навантаження: зарядку, присідання, активну ходьбу;

повільну прогулянку на природі. Але думками бути не в новинах, а разом із температурою, вологістю, вітром. Спостерігайте, вивчайте, дивіться, як гарно. Природа неймовірна, хоч п’ять хвилин на день;

дихальні вправи. Як їх робити — можна подивитися на Youtube.

Ендорфін

Це таке собі природне знеболювальне: ⠀

сміх;



ароматичні олії;

зелений чай, трави;

якщо є — гіркий шоколад, ваніль;

будь-яка активність та спорт.

Окситоцин

Для його виробництва достатньо простих дій:

обійми, навіть просто тримати за руку когось (обійняти себе теж можна);

час та спілкування з сім’єю;

говорити компліменти;

час із дітьми, час із домашніми (і не домашніми) тваринами.

Мелатонін

Кращого відновлення ще не вигадали, — каже Анастасія Голобородько.

Як його простимулювати:

сон. До 22:00–23:30 бажано лягати спати, але важливіше просто висипати норму 6-8 годин хоч інколи, навіть добираючи денним сном;

зниження світлового навантаження після заходу сонця (без яскравого та “блакитного” холодного світла, мерщій перевести гаджети в нічний режим);

зниження стимуляторів (кава та алкоголь зокрема) ввечері;

сон у повній темряві;

сон у прохолоді;

сон під важкою ковдрою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко заснути в стресовій ситуації.