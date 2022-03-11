Поменяй вектор! Как заместить гормоны стресса “позитивными”

Украинцы сейчас переживают целую гамму эмоций и, конечно, живут в постоянном стрессе. В результате вырабатываются гормоны стресса — адреналин, норадреналин и кортизол.

К сожалению, некоторые люди получают месячный запас этих гормонов за один день. Как в таком случае простимулировать “позитивные” гормоны — знает нутрициолог Анастасия Голобородько.

Дофамин

Этот гормон работает как вознаграждение себя за что-то: завершенные дела, сдержанные обещания, забота о себе. Мозг рассуждает так: “Сделал — молодец”. Для стимулирования дофамина попробуйте:

завершать дела (даже микродела);

делать ритуалы заботы о себе – самомассаж, нормальная гигиена полости рта, длительное расчесывание (микроциркуляция), просто полежать;

празднуйте маленькие победы (вышли в магазин за молоком, почесали собаку или поиграли с ребенком);

рацион, приближенный к нормальному.

В последнем пункте есть некая опасность, когда люди вознаграждают себя сладостями или вредной пищей и переедают. То есть, заполняют тревоги и пустоту очередным приемом пищи. В таком случае следует помнить:

Еда – топливо, а не дестрессер.

Серотонин

Это стабилизатор настроения. Чтобы он начал вырабатываться быстрее, попробуйте:

медитацию;

аэробную нагрузку: зарядка, приседания, активная ходьба;

медленную прогулку на природе. Однако мыслями важно быть не в новостях, а вместе с природой, влажностью, ветром. Наблюдайте, изучайте, смотрите, как прекрасна природа! Хотя бы 5 мин в день;

дыхательные упражнения. Как их делать – можно посмотреть в роликах на Youtube.

Эндорфин

Это некое естественное обезболивающее. Для его выработки помогут: ⠀

смех;

аромомасла;

зеленый чай, травы;

по возможности горький шоколад, ваниль;

любая активность и спорт.

Окситоцин

Для его производства достаточно простых действий:

объятий, даже просто держать за руку кого-то (обнять себя тоже можно);

время и общение с семьей;

говорить комплименты;

время с детьми, время с домашними (и не домашними) животными.

Мелатонин

Лучшего восстановления еще не придумали, – говорит Анастасия Голобородько.

Как его простимулировать:

сон. До 22-23:30 желательно ложиться спать, но важнее высыпать норму 6-8 часов хотя бы иногда, даже добирая дневным сном;

снижение световой нагрузки после заката (без яркого и “голубого” холодного света, скорее переведите гаджеты в ночной режим);

снижение стимуляторов (кофе и алкоголь) вечером;

сон в полной темноте;

сон в прохладе;

сон под тяжелым одеялом.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как быстро уснуть в стрессовой ситуации.