Поменяй вектор! Как заместить гормоны стресса “позитивными”

Украинцы сейчас переживают целую гамму эмоций и, конечно, живут в постоянном стрессе. В результате вырабатываются гормоны стресса — адреналин, норадреналин и кортизол.
К сожалению, некоторые люди получают месячный запас этих гормонов за один день. Как в таком случае простимулировать “позитивные” гормоны — знает нутрициолог Анастасия Голобородько.
Этот гормон работает как вознаграждение себя за что-то: завершенные дела, сдержанные обещания, забота о себе. Мозг рассуждает так: “Сделал — молодец”. Для стимулирования дофамина попробуйте:
В последнем пункте есть некая опасность, когда люди вознаграждают себя сладостями или вредной пищей и переедают. То есть, заполняют тревоги и пустоту очередным приемом пищи. В таком случае следует помнить:
Еда – топливо, а не дестрессер.
Еда – топливо, а не дестрессер.
Это стабилизатор настроения. Чтобы он начал вырабатываться быстрее, попробуйте:
Это некое естественное обезболивающее. Для его выработки помогут: ⠀
Для его производства достаточно простых действий:
Лучшего восстановления еще не придумали, – говорит Анастасия Голобородько.
Как его простимулировать:
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как быстро уснуть в стрессовой ситуации.