Чувствуешь чрезмерную усталость? Проверь себя на гипотиреоз — тест от эндокринолога

Если в последнее время ты заметил(-а) такие симптомы, как снижение работоспособности, концентрации, внимания — нужно проверить, не гормональный ли это дисбаланс. Проходи в нашем материале тест, который поможет определиться с симптомами.

Что такое гипотиреоз и как его определить

Гипотиреоз — это нарушение работы организма, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов по сравнению с потребностями организма. Иными словами — гормональный дисбаланс.

Если у тебя есть такие симптомы, это может сигнализировать о гормональном дисбалансе. Необходимо посетить врача-эндокринолога, чтобы он назначил индивидуальное лечение.

Симптомы гипотиреоза

Ухудшение внешнего вида.

Нарушение половых функций (бесплодие, снижение полового влечения, у женщин — нарушение менструального цикла, невынашивание беременности, нарушение родовой деятельности, пороки развития плода).

Смена эмоционального фона, появляется неуравновешенность.

Ухудшается память, внимание, снижается работоспособность.

Страдает обмен веществ: возникает риск развития сахарного диабета, повышается уровень холестерина.

Перебои в работе сердца, ломкие ногти, выпадение волос.

У детей нарушается физическое, умственное, половое развитие.

Тест на гипотиреоз от эндокринолога

Врач-эндокринолог Александра Малкина поделились тестом, который можно пройти самостоятельно и определить, есть ли у тебя гипотиреоз.

Чтобы его пройти, отвечай да или нет и добавляй или отнимай баллы.

Тест

Проблемы со стулом и запором. Да +46 баллов, нет -5 баллов. Медленность действий (на это указывает окружение). Да +45, нет -5. Огрубление или осиплость голоса. Да +43, нет -4. Неровная поверхность языка. Да +44, нет -4. Пульс менее 60 ударов в минуту. Да +44, нет -4. Постоянная зябкость. Да +38, нет -7. Замедленная и вялая речь. Да +41, нет -3. Снижение памяти. Да +36, нет -2. Холодные конечности. Да +35, нет -2. Днем чувствуешь сонливость и усталость. Да +31, нет -6. Увеличение веса, особенно при попытках похудеть. Да +30, нет -3. Желтый оттенок кожи, особенно для людей с очень светлым оттенком кожи. Да +30, нет -6. Боли в мышцах. Да +20, нет -1. Отеки лица, рук и других частей тела. Да +24, нет -19. Слабость. Да +7, нет -13. Боли в области сердца. Да –4, нет +3. Систолическое АД ниже 100 мм рт. ст. Да +16, нет -1. Выпадение волос. Да +25, нет -1. Снижение трудоспособности. Да +13, нет -2. Лицо отечное, с желтым оттенком, как маска, безэмоциональное. Да +36, нет -2. Кожа стала сухой. Да +36, нет -15.

Чтобы посчитать результат теста, подведи итоги ответов. Результат выше 0 — высокая вероятность дисбаланса гормонов. Нужно посетить эндокринолога и приступить к лечению.

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