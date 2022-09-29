Чувствуешь чрезмерную усталость? Проверь себя на гипотиреоз — тест от эндокринолога

Если в последнее время ты заметил(-а) такие симптомы, как снижение работоспособности, концентрации, внимания — нужно проверить, не гормональный ли это дисбаланс. Проходи в нашем материале тест, который поможет определиться с симптомами.
Гипотиреоз — это нарушение работы организма, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов по сравнению с потребностями организма. Иными словами — гормональный дисбаланс.
Если у тебя есть такие симптомы, это может сигнализировать о гормональном дисбалансе. Необходимо посетить врача-эндокринолога, чтобы он назначил индивидуальное лечение.
Врач-эндокринолог Александра Малкина поделились тестом, который можно пройти самостоятельно и определить, есть ли у тебя гипотиреоз.
Чтобы его пройти, отвечай да или нет и добавляй или отнимай баллы.
Тест
Чтобы посчитать результат теста, подведи итоги ответов. Результат выше 0 — высокая вероятность дисбаланса гормонов. Нужно посетить эндокринолога и приступить к лечению.
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