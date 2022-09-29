Здоровье и красота

Чувствуешь чрезмерную усталость? Проверь себя на гипотиреоз — тест от эндокринолога

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 29 сентября 2022, 10:00
Що таке гіпотиреоз та як його виявити
Фото: Unsplash

Больше новостей
Партизани України
Партизаны защищают страну во вражеском тылу. Кто они на самом деле и как помогают Украине
крабовий салат
Оригинальный крабовый салат с черным рисом: быстро, просто, питательно
Канікули зимові
Снежки и рождественское чудо: когда начнутся зимние каникулы 2022-2023
Бабин Яр трагедія
Два дня — десятки тысяч смертей. Рассказываем о трагедии в Бабьем Яру
Смотреть больше

Материалы по теме

як вибрати лікаря-кардіолога
Найти своего и успокоиться: как выбрать врача-кардиолога для себя и всей семьи
Як приймати йод при радіації — інструкція
Совет на случай радиации: как правильно принимать йод или йодид калия?
Що робити, якщо дитина проковтнула маленький предмет
Дети такие быстрые, нельзя за ними успеть. Что делать, если ребенок проглотил маленький предмет
Поради для хорошого сну від Анастасії Голобородько
“Свет из окна мешает спать ночью! Как улучшить сон?“

Видео
0:05:03
Партизани України

Партизаны защищают страну во вражеском тылу. Кто они на самом деле и как помогают Украине
Бабин Яр трагедія
Два дня — десятки тысяч смертей. Рассказываем о трагедии в Бабьем Яру
0:01:47
Вибухи у Дніпрі сьогодні
Ночные взрывы в Днепре: оккупанты попали в жилой квартал, есть погибшие
0:04:51
Чувствуешь чрезмерную усталость? Проверь себя на гипотиреоз — тест от эндокринолога
Ежедневно спасали десятки жизней!Медик из Чернигова о круглосуточной работе в условиях блокады
0:02:49
Як Черкаси готуються до опалювального сезону 2022/23
К отопительному сезону готовы! Черкасская область модернизирует котельные и запасается топливом
Карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 29 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:10
Елена Белая
“Теперь я знаю, что такое — счастье”: жена освобожденного азовца рассказала об эмоциях от этой новости
0:06:15
Знущання росіян над мирними мешканцями у селі Козаровичі: історія очевидця
Составил завещание в плену, ведь не было уже никакой надежды — история об издевательствах россиян
0:04:48
Переправа човном
На лодке в ​​цивилизацию! Почему в Харьковской области люди эвакуируются по воде
0:02:51
Евакуація тварин із Запорізького зоопарка до Львова
Находились в постоянном стрессе и были вынуждены стать переселенцами — 170 животных были эвакуированы из запорожского зоопарка
Больше видео
Рецепт класичного вінегрету
Читать дальше
Витаминов больше, чем ты думаешь! Рецепт и польза классического винегрета
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь