“У меня постоянно мигрень. Это точно к неврологу — может ли быть дело в гормонах?”

На фоне негативных новостей, постоянных обстрелов и жизни среди полномасштабной войны и стресса, неудивительно, что у тебя может появиться или обостриться мигрень. Если она стала в разы чаще, не дает спокойно прожить и дня, стоит задуматься о причинах и лечении.

Когда постоянно болит голова, сперва мы сбрасываем все на усталость и необходимость выспаться. А когда это не помогает, начинаем подозревать, что что-то не так со здоровьем. Если видимых причин нет, ищем объяснений в гормонах.

О постоянной мигрени Вікна-Новини (vikna.tv) расспросили семейного врача Виолетту Лийку. Расскажем о причинах появления мигрени, когда она нуждается в лечении и зависит ли от гормонов.

Мигрень: что ее триггерит

Семейный врач и соосновательница блога sviy.doc Виолетта Лийка объясняет, что мигрень — это неврологическое заболевание, механизм которого связан с изменениями в сосудах головного мозга, с васкулярной системой, воспалительными процессами, нейромедиаторами, а особенно с серотонином.

На мигрень оказывают влияние гормональные колебания у женщин — эстрадиол, прогестерон, а также период перед менструацией или менопаузой.

Приступы мигрени могут происходить несколько раз в неделю или в месяц. И первое, что нужно сделать, — завести дневник головной боли.

Виолетта объясняет, что в таком дневнике нужно фиксировать даты, когда беспокоит мигрень, все симптомы, а также не забывать о лекарствах, факторах, которые могли спровоцировать приступ, дне менструального цикла, стрессе, пище и алкоголе.

Так удастся отследить, что может влиять на мигрень: день цикла, стресс, плохой сон или определенные продукты.

В общем, если приступы частые (три-четыре раза в месяц и более), а боль длится более суток, с которой не могут справиться таблетки, существуют так называемые симптомы ауры или неврологические, это чувство первой в жизни такой сильной боли.

Боль может менять характер — сначала давить, затем резать. Могут появляться дополнительные симптомы, например тошнота, обостренная реакция на свет, запахи и звуки. В таких случаях нужно обращаться сразу к неврологу, объясняет Виолетта Лийка.

Лучше всего приходить к неврологу уже с подробным дневником головной боли. Так диагностика будет гораздо более эффективной.

Как лечить мигрень дома

Во время сильных приступов мигрени не стоит злоупотреблять таблетками. Особенно бесконтрольно пить противовоспалительные препараты, которые не дают облегчения. Лучше сразу обратиться к врачу.

Но если приступ мигрени не так силен, можно попробовать выпить ибупрофен, парацетамол или другое лекарство от головной боли. Важно находиться в тихой и темной комнате, которая тебя не раздражает. Ко лбу можно прикладывать холодное.

Иногда кофеин, то есть кофе в небольшом количестве, может усилить эффект анальгетиков, но если такой финт не срабатывает сразу, не стоит без консультации врача этим злоупотреблять.

Облегчить свое состояние можно благодаря регулярному и достаточному сну, правильному и разнообразному питанию, физической активности и избеганию триггеров мигрени.

Какой врач лечит мигрень

Невролог может назначить лечение только после диагностики. В частности, могут выписать триптаны, антидепрессанты, бета-блокаторы, противовоспалительные препараты, иногда ботулотоксин, — делится Виолетта Лийка.

Именно поэтому очень важно не пренебрегать ведением дневника мигрени. Так можно отследить свои триггеры и попытаться устранить их. Основными триггерами мигрени могут быть следующие:

голод (нерегулярные приемы пищи);

конкретные продукты (часто ультраобработанные);

недосыпание;

обезвоживание (возникает, когда человек не чувствует жажды);

алкоголь;

стресс;

изменение погоды.

Повлиять на мигрень можно и немедикаментозными методами. Например, врач может выписать тебе ходьбу, физические нагрузки или даже акупунктуру. В отдельных случаях это может быть психотерапия, особенно КПТ. Также медитации, йога как вспомогательные методы.

Подбирать вид лечения самостоятельно нельзя. Оптимальный способ определяет невролог.

Гормональная мигрень: когда возможна

Семейный врач объясняет, что мигрень не всегда связана с гормональными проблемами. Но проверить гормоны можно, если есть другие симптомы. Например, нерегулярный менструальный цикл, скачки настроения, аномальный рост волос, высыпания на коже.

В таком случае врач назначает дополнительные анализы на тиреотропный гормон, пролактин, эстрадиол, прогестерон и другие.

И, конечно, могут определить и гормонозависимую мигрень, но опять же нужно обязательно идти к врачу, — делится Виолетта Лийка.

Раньше мы рассказывали, почему у женщин голова болит чаще, чем у мужчин.

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