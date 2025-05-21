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“У меня постоянно мигрень. Это точно к неврологу — может ли быть дело в гормонах?”

Отвечает
“У меня постоянно мигрень. Это точно к неврологу — может ли быть дело в гормонах?”
Виолетта Лийка

Семейный врач

Анастасия Грубрина, журналист сайта 21 мая 2025, 17:00
как лечить мигрень
Фото Pexels

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“У меня постоянно мигрень. Это точно к неврологу — может ли быть дело в гормонах?”
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