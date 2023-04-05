Чого не можна робити після масажу, щоб не зробити спині гірше: поради масажиста

Масаж — найкращий помічник сучасної людини, яка більшу частину проводить за комп’ютером чи телефоном у не надто корисній для постави позі.

Біль у м’язах, втома і навіть зайві кілограми може забрати якісний масаж. Однак чудодійний, майже чарівний ефект після процедури може швидко зникнути, а інколи й змінитися болем чи застудою.

Щоб такого не сталося, слід знати про прості правила, якими не варто нехтувати після масажу. Ними поділилася сертифікована масажист-естетистка, експертка з корекції фігури Анастасія Колесник.

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Не роби цього після масажу

Під час масажу над твоїм тілом повноцінно чаклує спеціаліст, тож все, що треба зробити — лежати й отримувати задоволення. Однак, якщо ти не хочеш собі нашкодити, після процедури треба уважніше поставитися до здоров’я.

Адже масаж — це партнерська процедура. Її успіх лише на 50% залежить від масажиста, ще 50% від тебе, — каже Анастасія Колесник.

Ось перелік того, чого не можна робити після процедури:

Ходити в басейн та інтенсивні водні процедури. Краще відкласти їх на інший день, бо після масажу тіло беззахисне, стає напрочуд легко підчепити застуду.

Охолоджувати тіло: перебувати на протягах чи біля кондиціонерів, адже розігріті м’язи, від різкої зміни температури може продути.

Їсти після процедури дві — три години.

Носити рюкзак на одному плечі, стояти, спираючись на одну ногу, заклякати надовго в одній позі, наприклад, сидячи за комп’ютером. Під час цього можуть спазмуватися певні групи м’язів, що знову принесе в життя біль.

Сидіти довго, закинувши ногу на ногу. Так-так, це не приносить тобі та твоєму тазу користі.

Носити тісну білизну та одяг.

Перенапружуватись після масажу. Щоб зберегти ефект від процедури, важливо не підіймати важкого і не перенапружувати спину.

Намагайся бути в балансі — як фізичному, так і в моральному. Адже наше тіло реагує на будь-який дискомфорт, який ми відчуваємо.

Що робити після масажу: рекомендації

Ми вже з’ясували, що в кращому випадку зведе процедуру масажу нанівець, а в гіршому — зашкодить спині та самопочуттю. Однак що ж тоді можна робити, щоб зберегти ефект та почуватися чудово кілька наступних днів?

Тепло

Головне правило, яке допоможе зберегти ефект приємного відчуття релаксу, — це тепло.

Під час масажу розігріваються всі групи м’язів, тож після важливо тепло одягатися та триматися якомога далі протягів та кондиціонерів, — стверджує Анастасія Колесник.

Вправи для постави

Якщо людина прийшла з наміром прибрати болі в спині, то треба розуміти звідки вони з’явилися.

Переважно вони виникають через неправильне положення тіла під час роботи за комп’ютером, гортання стрічки новин в телефоні чи довге сидіння.

Тіло звикає до такого положення, тож потім протриматись бодай кілька хвилин із рівною поставою стає невимовно складним завданням. Після сеансу спеціаліст рекомендує зробити спеціальні вправи, які допоможуть вирівняти поставу.

Розведи плечі назад, розкрий грудну клітку, підніми підборіддя вгору — після масажу розігріті м’язи чудово це запам’ятають. Довготривалий ефект, повністю залежить від тебе.

Не перенапружуйся

А ще важливо подбати, щоб тіло після процедури перебувало в комфортному та зручному положенні. Особливо перші дві години після сеансу не можна перенапружуватись.

Масаж стане відмінним помічником при затисненні м’язів, однак далеко не єдиним. Ми розповіли що робити, щоб не було затиснення та спазмів у м’язах і як його швидко позбутися дорослим й дітям.

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