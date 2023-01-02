Малейшая прогулка превращается в муку — что такое варикоз и как его лечить

Мы можем проводить большую часть своего времени на ногах. Прогулки, работа, спорт и даже поход в магазин — все это нагрузка на наши ноги. Иногда всем этим обыденным делам может мешать варикоз, а ноги в конце дня ужасно болят.
Мы расскажем, что такое варикоз и можно ли вылечить его мазями.
Варикоз или варикозное расширение вен — это отечные, увеличенные и перекрученные вены, обычно появляющиеся на ногах, а именно голенях.
Вены становятся синими или темно-фиолетовыми, скрученными, отечными и выступают над поверхностью кожи.
Вены становятся синими или темно-фиолетовыми, скрученными, отечными и выступают над поверхностью кожи.
На платформе Бережи себе рассказывают, что вены человека устроены так, что кровь в них всегда движется к сердцу, даже несмотря на гравитацию.
Этому помогают специальные карманные клапаны, которые наполняются кровью и не дают ей двигаться назад. Когда это дает сбой или не работает так, как нужно, возникает варикоз.
Чаще всего эта болезнь поражает вены на ногах, поскольку стояние и ходьба увеличивают кровяное давление в венах нижней части тела.
Если ты видишь у себя на ногах надутые синие вены, следует обратиться к врачу. Кроме характерного цвета вен, варикоз может иметь и другие признаки:
На платформе Бережи себе отмечают, что никакие мази или гели не могут улучшить состояние вен и помочь им функционировать как следует.
Эти “чудесные” мази могут содержать ментол и охлаждать и увлажнять, что может придать ощущение облегчения на время. Но варикоз это не вылечит.
Прежде всего, нужно обратиться к врачу, он проведет осмотр и подберет правильное лечение. Он может назначить соответствующие процедуры:
Также помочь человеку с варикозным расширением вен могут соответствующие физические упражнения, нормализация и контроль веса, отказ от неудобной обуви на высоком каблуке и т.д.
Еще одна болезнь, поражающая ноги, — грибок стопы. Ранее мы рассказывали о его симптомах и лечении.
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