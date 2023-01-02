Здоровье и красота

Малейшая прогулка превращается в муку — что такое варикоз и как его лечить

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 января 2023, 12:00
Варикоз: що це таке, симптоми та лікування
Фото: Pexels

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