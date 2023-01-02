Найменша прогулянка перетворюється на муку — що таке варикоз та як його лікувати

Ми можемо проводити більшу частину свого часу на ногах. Прогулянки, робота, спорт та навіть похід до магазину — все це навантаження на наші ноги. Інколи усім буденним справам може заважати варикоз, а ноги під кінець дня страшенно болять.

Ми розповімо, що таке варикоз та чи можна вилікувати його мазями.

Що таке варикоз

Варикоз або варикозне розширення вен — це набряклі, збільшені та перекручені вени, які зазвичай з’являються на ногах, а саме гомілках.

Зараз також дивляться

Вени стають синіми або темно-фіолетовими, скрученими, набряклими та виступають над поверхнею шкіри.

Чому виникає варикоз

На платформі Бережи себе розповідають, що вени людини влаштовані так, що кров у них завжди рухається до серця, навіть попри гравітацію.

Цьому допомагають спеціальні кишенькові клапани, які наповнюються кров’ю та не дають їй рухатися назад. Коли це дає збій або не працює так, як потрібно, виникає варикоз.

Найчастіше ця хвороба вражає вени на ногах, оскільки стояння і ходьба збільшують тиск крові у венах нижньої частини тіла.

Симптоми варикозу

Якщо ти бачиш у себе на ногах надуті сині вени, слід звернутися до лікаря. Крім характерного кольору вен, варикоз може мати й інші ознаки:

відчуття важкості в ногах;

набряки гомілок;

біль у ногах;

свербіж навколо однієї або кількох вен;

пекучі відчуття або неприємна пульсація в ногах;

м’язові судоми в ногах, особливо вночі;

незначне поранення ураженої ділянки може призвести до довшої кровотечі, ніж зазвичай.

Чи можна вилікувати варикоз мазями

На платформі Бережи себе наголошують, що жодні мазі чи гелі не можуть покращити стан вен та допомогти їм функціонувати як слід.

Ці “чудесні” мазі можуть містити ментол й охолоджувати та зволожувати, що може надати відчуття полегшення на деякий час. Але варикоз це не вилікує.

Як лікувати варикоз

Насамперед треба звернутися до лікаря, він проведе огляд та підбере правильне лікування. Він може назначити відповідні процедури:

склеротерапія — лікар вводить у варикозно розширені вени малого та середнього розміру спеціальний розчин, який залишає рубці та “закриває” ці вени;

лікування лазером;

висока перев’язка та стрипінг вен — процедура передбачає перев’язування вени до того, як вона з’єднається з глибокою веною, і видалення ураженої вени через невеликі розрізи;

ендоскопічна хірургія вен — операція може знадобитися лише у занедбаних випадках, пов’язаних із виразками ніг, якщо інші методи не допомагають.

Також допомогти людині з варикозним розширенням вен можуть відповідні фізичні вправи, нормалізація та контроль ваги, відмова від незручного взуття на високих підборах тощо.

Ще одна хвороба, яка вражає ноги, — грибок стопи. Раніше ми розповідали про його симптоми та лікування.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!