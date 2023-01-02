Найменша прогулянка перетворюється на муку — що таке варикоз та як його лікувати

Ми можемо проводити більшу частину свого часу на ногах. Прогулянки, робота, спорт та навіть похід до магазину — все це навантаження на наші ноги. Інколи усім буденним справам може заважати варикоз, а ноги під кінець дня страшенно болять.
Ми розповімо, що таке варикоз та чи можна вилікувати його мазями.
Варикоз або варикозне розширення вен — це набряклі, збільшені та перекручені вени, які зазвичай з’являються на ногах, а саме гомілках.
Вени стають синіми або темно-фіолетовими, скрученими, набряклими та виступають над поверхнею шкіри.
Вени стають синіми або темно-фіолетовими, скрученими, набряклими та виступають над поверхнею шкіри.
На платформі Бережи себе розповідають, що вени людини влаштовані так, що кров у них завжди рухається до серця, навіть попри гравітацію.
Цьому допомагають спеціальні кишенькові клапани, які наповнюються кров’ю та не дають їй рухатися назад. Коли це дає збій або не працює так, як потрібно, виникає варикоз.
Найчастіше ця хвороба вражає вени на ногах, оскільки стояння і ходьба збільшують тиск крові у венах нижньої частини тіла.
Якщо ти бачиш у себе на ногах надуті сині вени, слід звернутися до лікаря. Крім характерного кольору вен, варикоз може мати й інші ознаки:
На платформі Бережи себе наголошують, що жодні мазі чи гелі не можуть покращити стан вен та допомогти їм функціонувати як слід.
Ці “чудесні” мазі можуть містити ментол й охолоджувати та зволожувати, що може надати відчуття полегшення на деякий час. Але варикоз це не вилікує.
Насамперед треба звернутися до лікаря, він проведе огляд та підбере правильне лікування. Він може назначити відповідні процедури:
Також допомогти людині з варикозним розширенням вен можуть відповідні фізичні вправи, нормалізація та контроль ваги, відмова від незручного взуття на високих підборах тощо.
Ще одна хвороба, яка вражає ноги, — грибок стопи. Раніше ми розповідали про його симптоми та лікування.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!