Здоров'я та краса

Найменша прогулянка перетворюється на муку — що таке варикоз та як його лікувати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Січня 2023, 12:00
Варикоз: що це таке, симптоми та лікування
Фото: Pexels

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