Не можеш заснути ночами? Розповідаємо про точковий масаж для якісного сну

Буває так, що хочеш заснути, але не виходить. Ти знаєш, що зранку тобі на роботу, навчання чи важливу подію, але сон не з’являється. У цій ситуації не завжди треба пити снодійне. Можна використати техніку точкового масажу.

На тілі людини є багато точок, які відповідають за обмін процесів в організмі. Коли ти натискаєш на певну точку, відбуваються процеси, що впливають на певний орган чи функцію організму.

Лікар-рефлексотерапевт Павло Кім розповів для Фактів ICTV.Здоров’я про точковий масаж, який допоможе заснути.

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Точковий масаж для сну

Насамперед лікар радить за кілька годин до сну не користуватися телефоном та не дивитися телевізор. Можна прогулятися, почитати або послухати приємну музику.

Щоб швидко заснути, а сон був якісним, Павло радить спробувати точковий масаж. Кожну точку треба масажувати кілька хвилин.

Точка перша

Одна з точок, яка допоможе заснути, розташована на чолі між бровами. Треба натиснути на неї вказівним пальцем та масажувати. Після цього лягти в ліжко та спробувати заснути.

Точка друга

Далі спробуй помасажувати кінчики вух. Дві точки для сну розташовані на верхніх кінчиках вух. Їх треба масажувати великим та вказівним пальцями.

Точка три

Наступні дві точки ти можеш знайти по обидва боки шиї. Їх використовують для лікування безсоння, тривожності, головних болів та запаморочення.

Поклади пальці за мочки вух, потім проведи ними відразу за кісткові виступи.

Треба натиснути на ці точки великими пальцями глибоко та рівномірно. Масажувати круговими рухами або вгору – вниз.

Точка чотири

Наступна точка розташована на верхній частині стопи: між великим та другим пальцем ноги. Її треба масажувати великим пальцем.

Точка для спокійного сну

Щоб сон був спокійним, треба помасажувати точку на правій нозі, що розташована під кісточкою на щиколотці.

Точки на животі

Точки, що допоможуть заснути, розташовані й на животі. Треба постукувати по ньому подушечками пальців. Також масажувати усю поверхню по колу.

Ще одна секретна точка розташована на півтора, два та чотири пальці нижче за пупок.

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