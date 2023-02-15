Не можешь уснуть по ночам? Рассказываем о точечном массаже для качественного сна

Бывает так, что хочешь уснуть, но не выходит. Ты знаешь, что утром на работу, учебу или важное событие, но сон не появляется. В этой ситуации не всегда нужно пить снотворное. Можно использовать технику точечного массажа.

На теле человека есть много точек, отвечающих за обмен процессов в организме. Когда ты нажимаешь на определенную точку, происходят процессы, влияющие на определенный орган или функцию организма.

Врач-рефлексотерапевт Павел Ким рассказал для Фактов ICTV.Здоровье о точечном массаже, который поможет уснуть.

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Точечный массаж для сна

Прежде всего врач советует за несколько часов до сна не пользоваться телефоном и не смотреть телевизор. Можно погулять, почитать или послушать приятную музыку.

Чтобы быстро уснуть, а сон был качественным, Павел советует попробовать точечный массаж. Каждую точку нужно массировать несколько минут.

Точка первая

Одна из точек, которая поможет уснуть, расположена на лбу между бровями. Надо нажать на нее указательным пальцем и массировать. После этого лечь в постель и попытаться уснуть.

Точка вторая

Дальше попробуй помассировать кончики ушей. Две точки для сна находятся на верхних кончиках ушей. Их нужно массировать большим и указательным пальцами.

Точка три

Следующие две точки ты можешь найти с обеих сторон шеи. Их используют для лечения бессонницы, тревожности, головных болей и головокружения.

Положи пальцы за мочки ушей, затем проведи ими сразу за костные выступы.

Надо нажать на эти точки большими пальцами глубоко и равномерно. Массировать круговыми движениями или вверх-вниз.

Точка четыре

Следующая точка находится на верхней части стопы: между большим и вторым пальцем ноги. Ее нужно массировать большим пальцем.

Точка для спокойного сна

Чтобы сон был спокойным, нужно помассировать точку на правой ноге, расположенную под косточкой на лодыжке.

Точки на животе

Точки, которые помогут уснуть, есть и на животе. Надо постукивать по нему подушечками пальцев. Также массировать всю поверхность по кругу.

Еще одна секретная точка расположена на полтора, два и четыре пальца ниже пупка.

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