Важная поддержка в трудные времена! Как помочь близкому человеку, который пережил инсульт

Инсульт — это острое неотложное состояние, которое может внезапно изменить жизнь не только пациента, но и всей его семьи. Когда близкий человек сталкивается с таким испытанием, перед родными возникает множество вопросов и вызовов: от оказания правильной неотложной помощи до дальнейшей поддержки и помощи в адаптации к новым жизненным условиям.

Это важно, ведь понимание того, как действовать в такой ситуации, и что можно сделать для помощи, являются ключевыми аспектами, способствующими лучшему восстановлению при инсульте. Поэтому в Министерстве здравоохранения рассказали, как помочь родным, которые пережили инсульт.

Что такое инсульт

Инсульт — это заболевание, возникающее вследствие недостаточного кровоснабжения мозга, что является результатом перекрытия сосуда тромбом или его разрыва. Это может привести к повреждению определенной части мозга. В зависимости от места и объема поражения мозга, последствия инсульта могут значительно отличаться.

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Процесс реабилитации и восстановления после инсульта является индивидуальным и может занимать от нескольких недель до нескольких лет. При этом некоторые пациенты полностью восстанавливаются и возвращаются к нормальной жизни, тогда как другие могут испытать неизлечимые последствия или даже инвалидность.

Как помочь близкому человеку, пережившему инсульт

Важную роль в восстановлении играют близкие, которые могут оказать необходимую поддержку. Прежде всего, советуют в Минздраве, важно понимать состояние больного и его потребности.

Не запрещай человеку, пережившему инсульт, делать то, что он или она и сами могут выполнить.

Терапия и регулярные упражнения должны стать частью повседневной жизни, поэтому поощряй и помогай в этом.

Коммуникация — важный момент в общении с больным(-ой) инсультом. Она должна быть адаптированной к текущим возможностям больного(-ой): говори короткими и понятными предложениями, не спеши.

Не забывай, что мозг может быть поврежден, поэтому не повышай голос, и дай время переработать сказанное. Также при необходимости можно использовать жесты, рисунки и мимику.

Для помощи в преодолении трудностей с мышлением стоит придерживаться таких правил:

упрощай информацию;

повторяй важные детали;

структурируй информацию: создай расписание на день и на неделю;

будь последовательным (-ой) и каждый раз делай все одинаково;

помоги организовать день больного, учитывая новые обстоятельства.

Также важным правилом является организация безопасной домашней среды. Стоит устранить возможные препятствия и убрать мебель с острыми углами, чтобы предотвратить дальнейшие травмы. В ванной комнате следует установить поручни.

Поддержка здорового образа жизни чрезвычайно важна. Необходимо, чтобы твой близкий человек отказался от вредных привычек и следовал рекомендациям здорового питания.

Эмоциональная поддержка и терпение могут существенно помочь при реабилитации больного. Также обращай внимание на тревожные звоночки, которые часто сопровождают выздоровление после инсульта, чтобы вовремя их диагностировать и начать лечение.

Не менее важна социализация близкого человека. Побуждай к общению дома или по телефону с друзьями и семьей.

И напоследок, заботясь о других, не забывай о себе. Балансируя между своими обязанностями и обеспечением ухода, важно помнить и о собственных эмоциональных и потребностях, чтобы оставаться эффективной опорой для своего близкого человека.

Ранее мы рассказывали, почему количество инсультов в Украине растет и как сфера здравоохранения решает проблему.

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