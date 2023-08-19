Количество инсультов в Украине растет: почему и как сфера здравоохранения решает проблему

Мы должны следить за состоянием своего здоровья при любых обстоятельствах. Не надо пропускать даже незначительные симптомы какой-либо болезни, например частые головные боли или головокружение, ведь это может иметь серьезные последствия.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини о состоянии здоровья украинцев. По его словам, согласно статистике количество инсультов и онкологических заболеваний среди населения Украины увеличилось. Также такие болезни начали диагностировать у людей младшего возраста, чем обычно. Это не обязательно последствие войны.
За первые шесть месяцев 2023 года в Украине количество инсультов выросло на 16% по сравнению с первым полугодием 2022 года.
Еще в 2022 году Ляшко говорил, что инсульты, инфаркты и онкология в Украине помолодеют на 10-15 лет. По его словам, есть как успехи, так и проблемы с лечением инсультов.
Сейчас инсульты начали выявлять у людей младшего возраста, но сказать, что это последствия войны полностью нельзя, ведь значительно улучшилась диагностика заболевания.
К примеру, в 2020 году компьютерную томографию можно было сделать в немногих больницах, сейчас этих государственных аппаратов более 250. Поэтому из-за улучшенной диагностики появляется большее количество инсультов.
Вдвое улучшилась маршрутизация пациентов. В 2021 году скорая привозила больного в инсультный блок в 43% случаев, в других — в ближайшую больницу. Сейчас больных в инсультный блок привозят в 86% случаев.
Проведение тромболитической терапии и тромбоэкстракции, когда тромб извлекают из сосудов.
— Мы хотим достичь показателей европейского плана по борьбе с инсультом. Тромболизис (процесс, когда вводится препарат, растворяющий тромб) должен насчитывать 15% среди всех диагностированных, сейчас мы на уровне 9%. Тромбоэкстракция — 5%, а мы на уровне 1,5%.
Мы акцентируем все руководителям, что пакеты Национальной службы здоровья Украины по инсультам полностью перекрывают все расходы по лечению.
Мы акцентируем все руководителям, что пакеты Национальной службы здоровья Украины по инсультам полностью перекрывают все расходы по лечению.
Ляшко считает, чтобы улучшить показатели качества предоставления медицинской помощи людям с инсультами, нужен жесткий менеджмент на местах. Генеральные директора больниц должны работать с руководителями отделений и работниками, чтобы все обеспечивать.
Раньше не было ангиографов для тромбоэкстракции, сейчас они поставляются и их количество растет.
Часто проблемы с сердцем наступают из-за вредных привычек или неправильного образа жизни. Ранее мы больше рассказывали о том, откуда берутся проблемы с сердцем.
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