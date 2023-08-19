Количество инсультов в Украине растет: почему и как сфера здравоохранения решает проблему

Мы должны следить за состоянием своего здоровья при любых обстоятельствах. Не надо пропускать даже незначительные симптомы какой-либо болезни, например частые головные боли или головокружение, ведь это может иметь серьезные последствия.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини о состоянии здоровья украинцев. По его словам, согласно статистике количество инсультов и онкологических заболеваний среди населения Украины увеличилось. Также такие болезни начали диагностировать у людей младшего возраста, чем обычно. Это не обязательно последствие войны.

Увеличение количества инсультов среди населения Украины и их лечение

За первые шесть месяцев 2023 года в Украине количество инсультов выросло на 16% по сравнению с первым полугодием 2022 года.

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Еще в 2022 году Ляшко говорил, что инсульты, инфаркты и онкология в Украине помолодеют на 10-15 лет. По его словам, есть как успехи, так и проблемы с лечением инсультов.

Улучшение диагностики

Сейчас инсульты начали выявлять у людей младшего возраста, но сказать, что это последствия войны полностью нельзя, ведь значительно улучшилась диагностика заболевания.

К примеру, в 2020 году компьютерную томографию можно было сделать в немногих больницах, сейчас этих государственных аппаратов более 250. Поэтому из-за улучшенной диагностики появляется большее количество инсультов.

Маршрутизация пациентов

Вдвое улучшилась маршрутизация пациентов. В 2021 году скорая привозила больного в инсультный блок в 43% случаев, в других — в ближайшую больницу. Сейчас больных в инсультный блок привозят в 86% случаев.

Удаление тромбов

Проведение тромболитической терапии и тромбоэкстракции, когда тромб извлекают из сосудов.

— Мы хотим достичь показателей европейского плана по борьбе с инсультом. Тромболизис (процесс, когда вводится препарат, растворяющий тромб) должен насчитывать 15% среди всех диагностированных, сейчас мы на уровне 9%. Тромбоэкстракция — 5%, а мы на уровне 1,5%.

Мы акцентируем все руководителям, что пакеты Национальной службы здоровья Украины по инсультам полностью перекрывают все расходы по лечению.

Ляшко считает, чтобы улучшить показатели качества предоставления медицинской помощи людям с инсультами, нужен жесткий менеджмент на местах. Генеральные директора больниц должны работать с руководителями отделений и работниками, чтобы все обеспечивать.

Раньше не было ангиографов для тромбоэкстракции, сейчас они поставляются и их количество растет.

Часто проблемы с сердцем наступают из-за вредных привычек или неправильного образа жизни. Ранее мы больше рассказывали о том, откуда берутся проблемы с сердцем.

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