Больше так не делай: шесть привычек, которые вредят твоему сердцу

О своем здоровье нужно заботиться с молодости — особенно о работе жизненно важных органов. Сердце выполняет едва ли не самую тяжелую работу в нашем организме, так что проверять состояние этого органа нужно минимум раз в год. Как уберечь сердце от раздражителей и что вредит ему больше всего — рассказывает кардиолог Наталья Иванюк.

Медицинские технологии не уберегут вас от себя. Немногие задумываются о сердце и сосудах до тех пор, пока не проявится болезнь. Но у всего есть первоисточник, и в 90% случаев — это мы сами.

Причина тромбоза кроется в малоподвижном образе жизни. Вместо “залипания” в экране начни вносить в свою жизнь больше активности, хотя бы пешие прогулки.

Нездоровая пища (фастфуды, снеки, полуфабрикаты) приводит к дефицитным состояниям в организме, ему не хватает микроэлементов и витаминов.

Перенасыщение солью и жирами может вызвать заболевания сердца и сосудов (например, инфаркты, инсульты).

Алкоголь и никотин — яд для сердца и сосудов. Может развиться ишемическая болезнь сердца.

Стресс вредит всему организму тем, что вырабатывает гормон кортизол. А он влияет на сердечно-сосудистую систему, заставляя сердце работать быстрее.

Нарушение режима сна не дает вам возможности полноценно восстановиться. Есть десятки исследований и экспериментов, доказывающих важность полноценного отдыха.

Болезни сердца тяжело лечатся, провоцируют тяжелые осложнения и чаще всего приводят к трагическому концу. Важно вовремя распознать опасность и обратиться к врачу, урегулировать свой ритм и образ жизни — читай в материале симптомы аритмии и других сбоев работы сердца.

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