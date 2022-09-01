Больше так не делай: шесть привычек, которые вредят твоему сердцу

О своем здоровье нужно заботиться с молодости — особенно о работе жизненно важных органов. Сердце выполняет едва ли не самую тяжелую работу в нашем организме, так что проверять состояние этого органа нужно минимум раз в год. Как уберечь сердце от раздражителей и что вредит ему больше всего — рассказывает кардиолог Наталья Иванюк.
Медицинские технологии не уберегут вас от себя. Немногие задумываются о сердце и сосудах до тех пор, пока не проявится болезнь. Но у всего есть первоисточник, и в 90% случаев — это мы сами.
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Болезни сердца тяжело лечатся, провоцируют тяжелые осложнения и чаще всего приводят к трагическому концу. Важно вовремя распознать опасность и обратиться к врачу, урегулировать свой ритм и образ жизни — читай в материале симптомы аритмии и других сбоев работы сердца.
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