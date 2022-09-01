Не роби так більше: шість звичок, які шкодять твоєму серцю

Про своє здоров’я потрібно дбати замолоду — особливо про роботу життєдайних органів. Серце виконує ледь не найважчу роботу в нашому організмі, тож перевіряти стан цього органа потрібно мінімум раз на рік. Але як уберегти серце від подразників та що шкодить йому найбільше — розповідає кардіологиня Наталя Іванюк.
Медичні технології не вбережуть вас від самих себе. Мало хто замислюється про серце і судини до тих пір, поки не проявиться хвороба. Але у всього є першоджерело, і у 90% випадків — це ми самі.
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Хвороби серця важко лікуються, провокують тяжкі ускладнення і часто призводять до трагічного кінця. Важливо вчасно розпізнати небезпеку та звернутися до лікаря, врегулювати свій ритм та стиль життя — читай у матеріалі симптоми аритмії та інших збоїв роботи серця.
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