Не роби так більше: шість звичок, які шкодять твоєму серцю

Про своє здоров’я потрібно дбати замолоду — особливо про роботу життєдайних органів. Серце виконує ледь не найважчу роботу в нашому організмі, тож перевіряти стан цього органа потрібно мінімум раз на рік. Але як уберегти серце від подразників та що шкодить йому найбільше — розповідає кардіологиня Наталя Іванюк.

Медичні технології не вбережуть вас від самих себе. Мало хто замислюється про серце і судини до тих пір, поки не проявиться хвороба. Але у всього є першоджерело, і у 90% випадків — це ми самі.

Причина тромбозу криється в малорухливому способі життя. Замість “залипання” в екрані почни вносити більше активності, хоча б піші прогулянки.

Нездорова їжа (фастфуди, снеки, напівфабрикати) призводить до дефіцитних станів в організмі, йому не вистачає мікроелементів та вітамінів.

Перенасичення сіллю та жирами може викликати хвороби серця та судин (наприклад, інфаркти, інсульти).

Алкоголь і нікотин — отрута для серця та судин. Може розвинутися ішемічна хвороба серця.

Стрес шкодить всьому організму тим, що виробляє гормон кортизол. А він впливає на серцево-судинну систему, змушуючи серце працювати швидше.

Порушення режиму сну не дає вам можливості повноцінно відновитись. Є десятки досліджень та експериментів, що доводять важливість повноцінного відпочинку.

Хвороби серця важко лікуються, провокують тяжкі ускладнення і часто призводять до трагічного кінця. Важливо вчасно розпізнати небезпеку та звернутися до лікаря, врегулювати свій ритм та стиль життя — читай у матеріалі симптоми аритмії та інших збоїв роботи серця.

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