Кількість інсультів в Україні зростає: чому та як сфера охорони здоров’я розв’язує проблему

Ми маємо слідкувати за станом свого здоров’я за будь-яких обставин. Не треба пропускати навіть незначні симптоми якоїсь хвороби, як-от частий головний біль чи запаморочення, адже це може мати серйозні наслідки.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини про стан здоров’я українців.

За його словами, згідно зі статистикою, кількість інсультів та онкологічних захворювань серед населення України збільшилася. Також такі хвороби почали діагностувати у людей молодшого віку, ніж зазвичай. Це не обов’язково наслідок війни.

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Збільшення кількості інсультів серед населення України та їх лікування

За перші шість місяців 2023 року в Україні кількість інсультів зросла на 16% у порівняні з першим півріччям 2022 року.

Ще у 2022 році Ляшко казав, що інсульти, інфаркти й онкологія в Україні “помолодшають” на 10-15 років. За його словами, є як і успіхи, так і проблеми з лікуванням інсультів.

Покращення діагностики

Зараз інсульти почали виявляти у людей молодшого віку, але сказати, що це цілком наслідок війни, не можна, адже значно покращилася діагностика захворювання.

Наприклад, у 2020 році комп’ютерну томографію можна було зробити у небагатьох лікарнях, зараз цих державних апаратів понад 250. Тому через покращену діагностику з’являється більша кількість інсультів.

Маршрутизація пацієнтів

Удвічі покращилася маршрутизація пацієнтів. У 2021 році швидка привози хворого в інсультний блок у 43% випадків, в інших — у найближчу лікарню. Зараз хворих в інсультний блок привозять у 86% випадків.

Видалення тромбів

Проведення тромболітичної терапії й тромбоекстракції, коли тромб дістають із судин.

— Ми хочемо досягнути показників європейського плану боротьби з інсультом. Тромболізис (процес, коли вводиться препарат, що розчиняє тромб), має налічувати 15% серед усіх діагностованих, зараз ми на рівні 9%. Тромбоекстракція — 5%, а ми на рівні 1,5%.

Ми наголошуємо усі керівникам, що пакети Національної служби здоров’я України по інсультах повністю перекривають всі витрати для лікування.

Ляшко вважає, щоб покращити показники якості надання медичної допомоги людям з інсультами, треба жорсткий менеджмент на місцях. Генеральні директори лікарень мають працювати з керівниками відділень та працівниками, щоб усе забезпечувати.

Раніше не було ангіографів для тромбоекстракції, зараз вони постачаються та їх кількість зростає.

Часто проблеми з серцем настають через шкідливі звички чи неправильний спосіб життя. Раніше ми більше розповідали про те, звідки беруться проблеми з серцем.

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