Кількість інсультів в Україні зростає: чому та як сфера охорони здоров’я розв’язує проблему

Ми маємо слідкувати за станом свого здоров’я за будь-яких обставин. Не треба пропускати навіть незначні симптоми якоїсь хвороби, як-от частий головний біль чи запаморочення, адже це може мати серйозні наслідки.
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини про стан здоров’я українців.
За його словами, згідно зі статистикою, кількість інсультів та онкологічних захворювань серед населення України збільшилася. Також такі хвороби почали діагностувати у людей молодшого віку, ніж зазвичай. Це не обов’язково наслідок війни.
За перші шість місяців 2023 року в Україні кількість інсультів зросла на 16% у порівняні з першим півріччям 2022 року.
Ще у 2022 році Ляшко казав, що інсульти, інфаркти й онкологія в Україні “помолодшають” на 10-15 років. За його словами, є як і успіхи, так і проблеми з лікуванням інсультів.
Зараз інсульти почали виявляти у людей молодшого віку, але сказати, що це цілком наслідок війни, не можна, адже значно покращилася діагностика захворювання.
Наприклад, у 2020 році комп’ютерну томографію можна було зробити у небагатьох лікарнях, зараз цих державних апаратів понад 250. Тому через покращену діагностику з’являється більша кількість інсультів.
Удвічі покращилася маршрутизація пацієнтів. У 2021 році швидка привози хворого в інсультний блок у 43% випадків, в інших — у найближчу лікарню. Зараз хворих в інсультний блок привозять у 86% випадків.
Проведення тромболітичної терапії й тромбоекстракції, коли тромб дістають із судин.
— Ми хочемо досягнути показників європейського плану боротьби з інсультом. Тромболізис (процес, коли вводиться препарат, що розчиняє тромб), має налічувати 15% серед усіх діагностованих, зараз ми на рівні 9%. Тромбоекстракція — 5%, а ми на рівні 1,5%.
Ми наголошуємо усі керівникам, що пакети Національної служби здоров’я України по інсультах повністю перекривають всі витрати для лікування.
Ми наголошуємо усі керівникам, що пакети Національної служби здоров’я України по інсультах повністю перекривають всі витрати для лікування.
Ляшко вважає, щоб покращити показники якості надання медичної допомоги людям з інсультами, треба жорсткий менеджмент на місцях. Генеральні директори лікарень мають працювати з керівниками відділень та працівниками, щоб усе забезпечувати.
Раніше не було ангіографів для тромбоекстракції, зараз вони постачаються та їх кількість зростає.
Часто проблеми з серцем настають через шкідливі звички чи неправильний спосіб життя. Раніше ми більше розповідали про те, звідки беруться проблеми з серцем.
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