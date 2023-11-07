Важлива підтримка у складні часи! Як допомогти близькій людині, що пережила інсульт — МОЗ

Інсульт — це гострий невідкладний стан, що може раптово змінити життя не лише пацієнта, а й всієї його родини. Коли близька людина стикається з таким випробуванням, перед рідними постає безліч запитань та викликів: від надання правильної невідкладної допомоги до подальшої підтримки та допомоги в адаптації у нових життєвих умовах.

Це важливо, адже розуміння того, як діяти в такій ситуації та що можна зробити для допомоги, є ключовими аспектами, що сприяють кращому відновленню при інсульті. Тож у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як допомогти рідним, які пережили інсульт.

Що таке інсульт

Інсульт — це захворювання, що виникає внаслідок недостатнього кровопостачання до мозку, що є результатом перекриття судини тромбом або її розриву. Це може спричинити пошкодження певної частини мозку. Залежно від місця та обсягу ураження мозку, наслідки інсульту можуть значно відрізнятися.

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Процес реабілітації та відновлення після інсульту є індивідуальним і може займати від кількох тижнів до років. При цьому деякі пацієнти повністю відновлюються та повертаються до нормального життя, тоді як інші можуть зазнати невиліковних наслідків або навіть інвалідності.

Як допомогти близькій людині, яка пережила інсульт

Важливу роль у відновленні хворого відіграють близькі, які можуть надати йому необхідну підтримку. Передусім, радять у МОЗ, важливо розуміти стан людини та її потреби.

Не забороняй людині, яка пережила інсульт, робити те, що він чи вона й самі можуть виконати.

Терапія та регулярні вправи мають стати частиною повсякденного життя, тому заохочуй та допомагай у цьому.

Комунікація — важливий момент у спілкуванні з хворим(-ою) на інсульт. Вона має бути адаптованою до поточних можливостей хворого(-ої): говори короткими та зрозумілими реченнями, не поспішай.

Не забувай, що мозок може бути пошкодженим, тож не підвищуй голос та дай час опрацювати сказане. Також за потреби можна використовувати жести, малюнки та міміку.

Для допомоги в подоланні труднощів з мисленням варто дотримуватися таких правил:

спрощуй інформацію;

повторюй важливі деталі;

структуруй інформацію: створи розклад на день та на тиждень;

будь послідовним(-ою) та щоразу роби все однаково;

допоможи організувати день хворого(-ої), враховуючи нові обставини.

Також важливим правилом є організація безпечного домашнього середовища. Варто усунути можливі перешкоди та прибрати меблі з гострими кутами, щоб запобігти подальшим травмам. У ванній кімнаті варто встановити поручні.

Підтримка здорового способу життя є надзвичайно важливою. Необхідно, щоб твоя близька людина відмовилася від шкідливих звичок та рекомендацій здорового харчування.

Емоційна підтримка та терпіння можуть суттєво допомогти при реабілітації хворого. Також звертай увагу на тривожні дзвіночки, які часто супроводжують одужання після інсульту, щоб вчасно їх діагностувати та почати лікування.

Не менш важливою є соціалізація близької людини. Спонукай до спілкування вдома чи телефоном із друзями та родиною.

І наостанок, піклуючись про інших, не забувай про себе. Балансуючи між своїми обов’язками та забезпеченням догляду, важливо пам’ятати й про власні емоційні потреби, щоб залишатися ефективною опорою для своєї близької людини.

Раніше ми розповідали, чому кількість інсультів в Україні зростає та як сфера охорони здоров’я розв’язує проблему.

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