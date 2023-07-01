Потеря родителей в раннем возрасте влияет на иммунитет в будущем — исследование Мичиганского университета

Потеря родителей на физическом или духовном уровне — всегда трагедия для ребенка. Особенно при формировании человека, в период подросткового и детского возраста.
Однако часто мы говорим именно о психологических последствиях такой травмы. Но ученые Мичиганского университета заявили, что на самом деле такая разлука в раннем возрасте может повлечь за собой проблемы со здоровьем ребенка в будущем.
Детальнее об исследовании рассказываем дальше.
По результатам исследования ученых из Мичиганского университета, если ребенок теряет родителей в раннем возрасте, это событие влияет на его иммунную систему, а последствия могут проявиться уже в позднем возрасте.
Возглавил группу исследователей социальный эпидемиолог из исследовательского центра Survey в Институте социальных исследований UM Грейс Нопперт. Как обнаружили ученые, если ребенок в возрасте до 16 лет теряет родителей или находится с ними в разлуке более полугода, тогда иммунная функция ребенка может оказать негативное влияние в конце жизни.
Для детального исследования ученые изучили вирус под названием цитомегаловирус, являющийся частью семьи герпесвирусов.
Для детального исследования ученые изучили вирус под названием цитомегаловирус, являющийся частью семьи герпесвирусов.
Цитомегаловирус может рассказать о жизни человека и его иммунной системе.
— Интересно было исследовать, как организм борется с вирусом. Тело не очищается от него, но вирус реактивируется в течение жизни, когда человек испытывает стресс или другие обстоятельства, напрягающие организм. Травма, вероятно, может его пробудить, — говорит исследователь Грейс Нопперт.
Для исследования были использованы данные шести тысяч человек от 50 лет, которые были в HRS — программе постоянного опроса американцев.
Именно благодаря исследованию HRS в 2016 году о венозной крови реципиентов стало возможно выявить последовательную связь между участниками, пережившими потерю родителей в раннем возрасте и плохой иммунной функцией.
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Особенно повысился уровень антител IgG к ЦМВ в позднем возрасте именно у латиноамериканцев и людей африканской внешности, которые теряли или имели разлуку с родителями до 16 лет — на 26%.
Одним из наших главных выводов было то, что расовые меньшинства имели гораздо большую распространенность переживаний смерти или потери родителей, а как результат — худшую иммунную функцию, — заключает Нопперт.
Одним из наших главных выводов было то, что расовые меньшинства имели гораздо большую распространенность переживаний смерти или потери родителей, а как результат — худшую иммунную функцию, — заключает Нопперт.
Также он отметил, что связь между событием в детстве, связанным с родителями или опекунами и уровнем цитомегаловирусом, прослеживается в разном возрасте и при разных финансовых возможностях.
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