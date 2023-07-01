Потеря родителей в раннем возрасте влияет на иммунитет в будущем — исследование Мичиганского университета

Потеря родителей на физическом или духовном уровне — всегда трагедия для ребенка. Особенно при формировании человека, в период подросткового и детского возраста.

Однако часто мы говорим именно о психологических последствиях такой травмы. Но ученые Мичиганского университета заявили, что на самом деле такая разлука в раннем возрасте может повлечь за собой проблемы со здоровьем ребенка в будущем.

Детальнее об исследовании рассказываем дальше.

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Как потеря родителей в раннем возрасте влияет на человека

По результатам исследования ученых из Мичиганского университета, если ребенок теряет родителей в раннем возрасте, это событие влияет на его иммунную систему, а последствия могут проявиться уже в позднем возрасте.

Возглавил группу исследователей социальный эпидемиолог из исследовательского центра Survey в Институте социальных исследований UM Грейс Нопперт. Как обнаружили ученые, если ребенок в возрасте до 16 лет теряет родителей или находится с ними в разлуке более полугода, тогда иммунная функция ребенка может оказать негативное влияние в конце жизни.

Для детального исследования ученые изучили вирус под названием цитомегаловирус, являющийся частью семьи герпесвирусов.

Цитомегаловирус может рассказать о жизни человека и его иммунной системе.

— Интересно было исследовать, как организм борется с вирусом. Тело не очищается от него, но вирус реактивируется в течение жизни, когда человек испытывает стресс или другие обстоятельства, напрягающие организм. Травма, вероятно, может его пробудить, — говорит исследователь Грейс Нопперт.

Для исследования были использованы данные шести тысяч человек от 50 лет, которые были в HRS — программе постоянного опроса американцев.

Именно благодаря исследованию HRS в 2016 году о венозной крови реципиентов стало возможно выявить последовательную связь между участниками, пережившими потерю родителей в раннем возрасте и плохой иммунной функцией.

Особенно повысился уровень антител IgG к ЦМВ в позднем возрасте именно у латиноамериканцев и людей африканской внешности, которые теряли или имели разлуку с родителями до 16 лет — на 26%.

Одним из наших главных выводов было то, что расовые меньшинства имели гораздо большую распространенность переживаний смерти или потери родителей, а как результат — худшую иммунную функцию, — заключает Нопперт.

Также он отметил, что связь между событием в детстве, связанным с родителями или опекунами и уровнем цитомегаловирусом, прослеживается в разном возрасте и при разных финансовых возможностях.

Как работает иммунная система и действенны ли лекарства для повышения иммунитета — рассказываем в другом материале.

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