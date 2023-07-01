Втрата батьків у ранньому віці впливає на імунітет у майбутньому — дослідження Мічиганського університету

Втрата батьків на фізичному чи моральному рівні завжди є трагедією для дитини. Особливо під час її формування, у період підліткового та дитячого віку.

Однак часто ми говоримо саме про психологічні наслідки такої травми. Та вчені Мічиганського університету заявили, що насправді така розлука у ранньому віці може спричинити проблеми зі здоров’ям дитини у майбутньому.

Детальніше про дослідження розповідаємо далі.

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Як втрата батьків у ранньому віці впливає на людину

За результатами дослідження науковців з Мічиганського університету, якщо дитина втрачає батьків у ранньому віці, ця подія впливає на її імунну систему, а наслідки можуть проявитися уже в пізньому віці.

Очолив групу дослідників соціальний епідеміолог з дослідницького центру Survey в Інституті соціальних досліджень UM Грейс Нопперт. Як виявили вчені, якщо дитина віком до 16 років втрачає батьків або перебуває з ними у розлуці більше ніж півроку, тоді імунна функція дитини може зазнати негативного впливу наприкінці життя.

Для детального дослідження науковці вивчили вірус під назвою цитомегаловірус, що є частиною родини герпесвірусів.

Цитомегаловірус може розповісти про життя людини та її імунну систему.

— Цікаво було досліджувати те, як організм бореться із вірусом. Тіло не очищається від нього, але вірус реактивується протягом життя, коли людина переживає стрес або інші обставини, які напружують організм. Травма, ймовірно, також може його пробудити, — каже дослідник Грейс Нопперт.

Для дослідження було використано дані шести тисяч людей віком від 50 років, які були в HRS — програмі постійного опитування американців.

Саме завдяки дослідженню HRS у 2016 році про венозну кров реципієнтів, стало можливо виявити послідовий зв’язок між учасниками, які пережили втрату батьків у ранньому віці та поганою імунною функцією.

Зокрема, особливо підвищився рівень антитіл IgG до ЦМВ у пізньому віці саме в латиноамериканців та людей африканської зовнішності, які втрачали чи мали розлуку з батьками до 16 років — на 26%.

Одним з наших головних висновків було те, що расові меншини мали набагато більшу поширеність переживань смерті або втрати батьків, а як результат — гіршу імунну функцію, — висновує Нопперт.

Також він зазначив, що зв’язок між подією у дитинстві, пов’язаною з батьками чи опікунами та рівнем цитомегаловірусом прослідковується у різному віці та при різних статках.

Як працює імунна система та чи дієвими є ліки для підвищення імунітету — розповідаємо в іншому матеріалі.

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