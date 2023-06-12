Для тебе
Поради
Батьківство
Психологія
Сімейні стосунки
Твоя робота
Економія
Твоя безпека
Війна в Україні
Новини
Історії
Розповіді
Інтерв’ю
Відео
Україна
Світ
Lifestyle
Ексклюзиви
Люди
Повні випуски
Стиль життя
Здоров’я та краса
Шоу-біз
Їжа та рецепти
Подорожі та натхнення
Свята
Тести
Ігри
Опитування
Підтримати (Donate)
Укр
Рус
Батьківство
Ексклюзив
Захищено: Роль тата у житті дитини — від народження до дорослого віку. Розбираємо тему з психологами TatoHub
Вероніка Кононенко
, редакторка сайту
12 Червня 2023, 20:57
Фото:
Pexels
Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче:
Пароль:
Зараз також дивляться
Теги:
День батька
,
Розвиток дитини
Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть
Ctrl + Enter
Ексклюзиви
Єдиний пазлик, якого не вистачає, — наша перемога: Роман Скорпіон про перші кроки на шляху до музики та сучасну реальність війни
Залежність буває різна: як відмовитись від солодкого та чим його можна замінити
Завдяки музиці я маю можливість боротися за перемогу — арфістка Вероніка Лемішенко про творчість під час війни
Кучеряве волосся: як доглядати та які зачіски робити?
Дивитись більше
Більше новин
Став прикладом для людей. Пес Рембо пережив поранення від обстрілу та працює в Угорщині
“З початком війни дитина відмовляється спати окремо. Що робити і як повернути її до ліжечка?”
Контрнаступ розпочато? Перелік звільнених ЗСУ територій
Бачили, як горіла людина. Як подружжя з Дніпра оговтується після ракетного удару на АЗС
Дивитись більше
Матеріали по темі
З твоїм днем, рідненький! Коли святкують День батька в Україні?
“Ми з ним/нею розбишаки!” Активності від тата та як змінилось спілкування з дитям під час війни — спецпроект до Дня батька
Маленька радість для дитини: як зробити мильні бульбашки в домашніх умовах
Вчимося керувати емоціями з дитинства: п’ять ігор для розвитку емоційного інтелекту
Відео
0:02:09
Став прикладом для людей. Пес Рембо пережив поранення від обстрілу та працює в Угорщині
0:04:03
Бачили, як горіла людина. Як подружжя з Дніпра оговтується після ракетного удару на АЗС
Баріатрична хірургія — змінює життя на краще. Як лікують ожиріння у медичному центрі Лелека
0:10:13
Вода прибувала просто на очах! Історії херсонців, які опинилися у зоні затоплення
0:01:22
Колись тут було місто. Як виглядає затоплений Херсон зараз — відео з дронів
Український прапор уже над Благодатним, Макарівкою, Сторожовим, далі — більше! Карта бойових дій в Україні 12 червня в режимі онлайн
0:02:52
Допомога на мільйон доларів! Як польська волонтерка підтримує українських військових
0:05:07
Прокинулась у Бєлгороді, але втікла додому! Історія єдиної жительки села Дементіївка
0:04:52
Розтрощена школа, техніка та замінована земля! Як виживає село Протопопівка на Харківщині
0:04:51
Має нестримне бажання стати атлетом і йде до своєї цілі! Історія бійця, що втратив ногу та мріє про спортивний протез
Більше відео
Читати далі
Контрнаступ розпочато? Перелік звільнених ЗСУ територій
Читати далі
Втрачатимемо $1,5 млрд щороку? Як зміниться сільське господарство після підриву Каховської ГЕС
Помилка
Надіслати
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з
Політикою конфіденційності
.
Погоджуюсь