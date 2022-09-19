Як подолати розлуку та налагодити зв’язок між батьком та дитиною — поради від Татоhub

Коли батьки активно беруть участь у житті своїх синів та дочок, їхні діти мають краще фізичне та психічне здоров’я і навіть кращі успіхи в навчанні.

Проте сьогодні їх часто розділяє фронт, кордон чи просто сум і тривога, через що українські діти та їхні татусі часто втрачають зв’язок одне з одним.

Також важливо розуміти, що розлука шкодить не лише дітям, але й дорослим. Батьки глибоко переживають, що не бачать, як росте їхня малеча, як робить перші кроки чи йде до школи.

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Тому більшість використовують єдиний можливий зв’язок та спілкуються через інтернет. Однак психологи попереджають, що це мають бути не просто розмови. Слід вигадати ритуал, який дитина робить лише з татом.

Можна разом чистити зуби, читати казки, співати пісні, або ж навіть обмінюватись матеріальними речами. Дитина може надсилати тату малюнки, паперові листи.

Комунікаційний менеджер Татоhub Олександр Остапа з власного досвіду визначив, що тато може теж передавати свої власні особисті речі для дитини. Наприклад, свою футболку, або якийсь піджак.

Також можна писати листа, який дитина зможе перечитувати, носити з собою в кишеньці.

Проте дуже важливо проговорити також з психологом, як правильно налагодити зв’язок з дитиною, про що говорити телефоном, як не втратити довіру, як проводити час корисно. У цьому можуть допомогти фахівці мережі клубів для батьків Татоhub, які працюють по всій Україні.

Вони діють і нині, навіть після початку повномасштабного вторгнення, адже запитів від батьків побільшало. Психологи Татоhub працюють як офлайн, так і онлайн.

Також важливо подбати про те, щоб твоєму захиснику чи захисниці було комфортно навіть після повернення з фронту. Читай, як огорнути теплом військових, які повернулися з війни.

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