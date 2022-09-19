Как преодолеть разлуку и наладить связь между отцом и ребенком – советы от Татоhub

Когда родители активно участвуют в жизни своих сыновей и дочерей, у детей лучше физическое и психическое здоровье, и даже лучше успехи в учебе.

Однако сегодня их часто разделяет фронт, граница или просто грусть и тревога, из-за чего украинские дети и их папы часто теряют связь друг с другом.

Также важно понимать, что разлука вредит не только детям, но и взрослым. Родители глубоко переживают, что не видят, как растет их малыш, как делает первые шаги или идет в школу.

Поэтому большинство используют единую возможную связь и общаются через интернет. Однако психологи предупреждают, что это должны быть не просто разговоры. Следует придумать ритуал, который ребенок совершает только с папой.

Можно вместе чистить зубы, читать сказки, петь песни, или даже обмениваться материальными вещами. Ребенок может отправлять папе рисунки, бумажные письма.

Коммуникационный менеджер Татоhub Александр Остапа по собственному опыту определил, что папа может передавать свои личные вещи для ребенка. К примеру, свою футболку, или какой-то пиджак.

Также можно писать письмо, которое ребенок сможет перечитывать, носить с собой в кармане.

Однако очень важно проговорить также с психологом, как правильно наладить связь с ребенком, о чем говорить по телефону, как не потерять доверие, как проводить время с пользой. В этом могут помочь специалисты сети клубов для родителей Татоhub, которые работают по всей Украине.

Они действуют и сейчас, даже после начала полномасштабного вторжения, ведь запросов от родителей стало больше. Психологи Татоhub работают как офлайн, так и онлайн.

Также важно позаботиться о том, чтобы твоему защитнику или защитнице было комфортно даже по возвращении с фронта. Читай, как окутать теплом вернувшихся с войны военных.

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