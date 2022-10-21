Точный и безопасный: какие бывают термометры и как правильно их выбирать

Термометр — вещь, без которой не обходится ни одна домашняя аптечка. Он может быть ртутный, безртутный, электронный или бесконтактный. Как правильно выбрать термометр и какой из них самый точный — смотри в материале.
Фармацевтка Яна Украинская рассказала, какой термометр выбрать и чем они отличаются.
Фармацевтка советует выбирать термометр по удобству. Например, если у тебя маленький ребенок, лучше приобрести электронный или бесконтактный. Придется померить несколько раз, но это точно безопаснее, чем если ртутный термометр разобьется.
Если дети взрослые или термометр покупаешь для себя — бери ртутный или безртутный.
Они самые точные. Можно приобрести индивидуальные для взрослых и маленьких членов семьи.
Они самые точные. Можно приобрести индивидуальные для взрослых и маленьких членов семьи.
При покупке нужно обращать внимание на производителя — он должен быть проверенным. В аптеке можно запросить сертификацию товара. Лучше всего, если термометр имеет гарантию.
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