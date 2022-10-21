Точный и безопасный: какие бывают термометры и как правильно их выбирать

Термометр — вещь, без которой не обходится ни одна домашняя аптечка. Он может быть ртутный, безртутный, электронный или бесконтактный. Как правильно выбрать термометр и какой из них самый точный — смотри в материале.

Как правильно выбрать термометр

Фармацевтка Яна Украинская рассказала, какой термометр выбрать и чем они отличаются.

Ртутный. Он точный, но сложен в использовании для детей. Ведь нужно его держать пять минут и следить, чтобы не разбился. Безртутный. Выглядит так же, как первый, однако содержит сплав металлов вместо ртути, что значительно безопаснее. Электронный. Популярен, но не так точен. Придется мерить несколько раз и определять средний результат. Такие термометры бывают в форме животных и разных героев, что нравится малышам. Бесконтактный (инфракрасный) термометр. Удобный и быстрый в использовании. Также не отличается высокой точностью. Максимальная погрешность — 0,5 °С.

Фармацевтка советует выбирать термометр по удобству. Например, если у тебя маленький ребенок, лучше приобрести электронный или бесконтактный. Придется померить несколько раз, но это точно безопаснее, чем если ртутный термометр разобьется.

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Если дети взрослые или термометр покупаешь для себя — бери ртутный или безртутный.

Они самые точные. Можно приобрести индивидуальные для взрослых и маленьких членов семьи.

При покупке нужно обращать внимание на производителя — он должен быть проверенным. В аптеке можно запросить сертификацию товара. Лучше всего, если термометр имеет гарантию.

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