Точний і безпечний: які бувають термометри та як правильно їх вибирати

Термометр — річ, без якої не обходиться жодна домашня аптечка. Він може бути ртутний, безртутний, електронний чи навіть безконтактний! Як правильно вибрати термометр і який із них найточніший — дивись у матеріалі.

Як правильно вибрати термометр

Фармацевтка Яна Українська розповіла, який термометр вибрати і чим вони відрізняються.

Ртутний. Він точний, але складний, коли використовувати для дітей. Адже потрібно його тримати п’ять хвилин і слідкувати, щоб не розбився. Безртутний. Виглядає так само, як і перший, проте має сплав металів замість ртуті, що значно безпечніше. Електронний. Популярний, але не такий точний. Доведеться міряти кілька разів та визначати середній результат. Існують у вигляді тваринок та різних героїв, що подобається малечі. Безконтактний (інфрачервоний) термометр. Зручний та швидкий у використанні. Також не вирізняється високою точністю. Максимальна похибка — 0,5 °С.

Фармацевтка радить вибирати термометр за зручністю. Наприклад, якщо маєш маленьку дитину, краще придбати електронний або безконтактний. Доведеться поміряти кілька разів, але це точно безпечніше, ніж якщо ртутний термометр розіб’ється.

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Якщо діти дорослі або термометр купуєш для себе — бери ртутний або безртутний. Вони найточніші. Можна придбати індивідуальні для дорослих та малих членів родини.

Під час покупки потрібно звертати увагу на виробника — він має бути перевіреним.

В аптеці можна попросити сертифікацію товару. Найкраще, якщо термометр має гарантію.

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