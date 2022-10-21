Здоров'я та краса

Точний і безпечний: які бувають термометри та як правильно їх вибирати

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 21 Жовтня 2022, 13:00
Як правильно обрати термометр — поради
Фото: Pexels

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