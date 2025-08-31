Как изменение походки может облегчить боль в коленях без лекарств

Ученые утверждают, что простая, но индивидуально подобранная тренировка походки может быть столь же эффективным средством борьбы с болями в коленях, как и традиционные лекарственные препараты.

Новое исследование, проведенное специалистами Университета Юты, Нью-Йоркского университета и Стэнфорда, открывает новый взгляд на лечение остеоартрита и предлагает возможность терапии без лекарств и хирургического вмешательства.

Терапия без лекарств: революционные результаты

В небольшом, но значимом исследовании ученые доказали, что персонализированная коррекция походки может иметь колоссальный эффект. Через год участники эксперимента, которые изменили способ передвижения, сообщили о значительном уменьшении болей в коленях.

Эти результаты были сопоставимы с эффектом от безрецептурных обезболивающих, таких как ибупрофен.

Особенно впечатляющим оказалось то, что изменение походки не только облегчало боль, но и замедляло дегенерацию хрящевой ткани в коленных суставах, что было подтверждено МРТ.

Это открытие крайне важно, поскольку показывает, что изменение привычек может быть не только симптоматическим лечением, но и способом борьбы с прогрессированием болезни.

Преимущества по сравнению с традиционными методами

На сегодняшний день существует несколько способов лечения боли в суставах, но каждый имеет свои ограничения. Обезболивающие, такие как нестероидные противовоспалительные препараты, могут повреждать желудочно-кишечный тракт при регулярном приёме.

Хирургическое вмешательство, например эндопротезирование коленного сустава, является серьезной операцией с риском осложнений и не гарантирует долговременного результата.

Вы же не хотите, чтобы 30-летний человек принимал обезболивающее четыре раза в день в течение 30 лет, — отмечает один из исследователей.

Новое исследование предлагает золотую середину: эффективное лечение, которое не требует постоянного приёма лекарств и может помочь сохранить суставы.

Это закрывает большой пробел в современных методах лечения, особенно для молодых людей с ранними стадиями артрита.

От лаборатории к умной обуви: путь к широкому применению

Исследование проводилось в лабораторных условиях, где участники получали биологическую обратную связь, позволяющую корректировать походку в реальном времени. Однако ученые не намерены останавливаться на этом.

Уже разрабатывается умная обувь, которая сможет тренировать человека просто во время прогулки по району.

Также создаётся мобильное приложение, которое будет анализировать походку с помощью камеры смартфона, делая терапию доступной для широкого круга людей.

Будущее заключается в том, что вы приходите в клинику, записываете свою походку на смартфон, и мы определяем, какой способ ходьбы будет оптимален именно для вас, — говорит Ульрих.

Несмотря на то, что исследование было небольшим и изучало людей с легкой и умеренной степенью артрита, оно стало первым рандомизированным контролируемым исследованием, демонстрирующим эффективность индивидуального тренинга походки.

