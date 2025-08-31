Як зміна ходи може полегшити біль у колінах без ліків

Вчені стверджують, що просте, але індивідуалізоване тренування ходи може стати таким же ефективним засобом боротьби з болем у колінах, як і традиційні ліки.

Нове дослідження, проведене фахівцями Університету Юти, Нью-Йоркського університету та Стенфорда, пропонує новий погляд на лікування остеоартриту, відкриваючи шлях до терапії без пігулок та хірургічних втручань. Про це пише The Washington Post.

Терапія без ліків: революційні результати

У невеликому, але значущому дослідженні вчені довели, що персоналізована зміна ходи може мати колосальний ефект. Через рік учасники експерименту, які змінили свій спосіб пересування, повідомили про значне зменшення болю в колінах.

Цей результат був порівнянний з ефектом від безрецептурних знеболювальних, таких як ібупрофен.

Найбільш дивовижним відкриттям стало те, що зміна ходи не лише полегшувала біль, але й уповільнювала дегенерацію хряща в колінних суглобах, що було підтверджено МРТ — скануванням.

Це відкриття є надзвичайно важливим, адже воно свідчить, що зміна поведінки може бути не лише симптоматичним лікуванням, а й способом боротьби з прогресуванням хвороби.

Переваги над традиційними методами

На сьогодні існує кілька методів лікування болю в суглобах, але кожен із них має свої недоліки. Знеболювальні, такі як нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), можуть пошкодити шлунково-кишковий тракт при регулярному вживанні.

Хірургічне втручання, таке як ендопротезування колінного суглоба, є серйозною операцією з ризиками ускладнень і не гарантує довговічного результату.

Ви ж не хочете, щоб 30-річна людина приймала знеболювальні чотири рази на день протягом 30 років, — каже один із дослідників.

Нове дослідження пропонує золоту середину: ефективне лікування, що не вимагає регулярного прийому медикаментів, і може допомогти зберегти суглоби.

Це заповнює велику прогалину в сучасних варіантах лікування, особливо для молодих людей, які страждають на ранні стадії артриту.

Шлях до широкого застосування: від лабораторії до розумного взуття

Дослідження проводилося в лабораторних умовах, де учасники отримували біологічний зворотний зв’язок, що дозволяло їм коригувати свій режим ходьби в режимі реального часу. Однак вчені не збираються зупинятися на цьому.

Вони вже працюють над створенням розумного взуття, яке зможе тренувати людину просто під час прогулянки по району.

Крім того, розробляється мобільний застосунок, який зможе аналізувати ходу за допомогою камери смартфона, роблячи цю терапію доступною для широкого загалу.

Майбутнє полягає в тому, що ви приходите до клініки, вони записують вашу ходу на смартфон, і ми можемо з’ясувати, який спосіб ходьби буде найкращим саме для вас, — каже Ульріх.

Попри те, що дослідження було невеликим і вивчало лише людей з легким та помірним артритом, воно є першим рандомізованим контрольованим дослідженням, яке демонструє ефективність індивідуального тренування ходи.

