Собственный пример важен. Как семейный врач может стать “промоутером” вакцинации от COVID-19 и гриппа среди людей старшего возраста

Эпидсезон заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине продолжается. Как сообщает Национальный портал по иммунизации со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины, с начала эпидсезона, то есть с октября 2023 года, в стране зафиксировали 122 081 случай заболевания COVID-19, а 595 человек, к сожалению, скончались.

В то же время, по состоянию на конец 2023 года 814 740 украинцев не сделали вторую прививку против COVID-19, а более 12 млн наших сограждан не получили бустер, а значит, не могут считать себя полностью защищенными.

Напомним, что, согласно действующим рекомендациям, полный курс иммунизации против COVID-19 — это две прививки и бустер, который делают через пять месяцев.

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В то же время лицам из группы риска тяжелого течения COVID-19, к которой относятся прежде всего люди в возрасте 60+, а также пациенты с хроническими заболеваниями, рекомендуют сделать две дополнительные (сезонные) бустерные прививки через шесть месяцев после последней вакцинации.

Самое важное — вакцинировать группы риска

В отличие от стран Запада, в Украине наиболее уязвимая к COVID-19 категория лиц остается также менее защищенной. Если, например, в Дании или Испании среди людей в возрасте 60+, вакцинировались около 95%, то у нас этот показатель вдвое ниже.

С целью повышения осведомленности о важности вакцинации от COVID-19 и гриппа, прежде всего для людей старшего возраста, проект USAID Развитие устойчивой системы общественного здоровья в тесной координации с Минздравом Украины и центрами контроля и профилактики болезней (ЦКПЗ) проводит информационную кампанию Шануйся, піклуйся, вакцинуйся.

В то же время, эксперты отмечают, что ключевым звеном успешной кампании иммунизации являются семейные врачи. Их отношение к вопросу, а также умение коммуницировать оказывает определяющее влияние на решение пациента привиться.

Роль семейного врача переоценить трудно

Как считает семейный врач Медицинской студии Бенько (г. Ивано-Франковск) Надежда Бенько, 80% потребности пациента в получении информации о вакцинации закрывают именно семейные врачи, а с началом полномасштабного вторжения роль этих специалистов только возросла.

Сегодня для всех украинцев приоритетными являются базовые потребности: наличие жилья, продуктов, доступ к укрытию и т.д. В то же время, профилактические прививки, а также плановые осмотры у семейного врача отошли на второй план, — говорит семейный врач Надежда Бенько.

Кроме того, предостерегает врач, учитывая вынужденную миграцию больших масс населения, потребность периодически находиться в укрытии без возможности проветривания помещения, а также из-за ряда других факторов, сейчас возникают особенно благоприятные условия для распространения инфекций, в частности вирусов гриппа и COVID-19.

— При таких условиях для пациентов важно получить достоверную и исчерпывающую информацию о защите от вакциноуправляемых заболеваний. И роль семейного врача в этом контексте переоценить сложно. Мы должны владеть достоверной информацией об иммунизации и опираться только на проверенные источники, — считает Надежда Бенько.

Охотно рассказываю пациентам о своих прививках

Однако известно, что лучший аргумент — это собственный пример. Сколько бы врач не рассказывал пациентам о важности прививки против COVID-19 и гриппа, если он сам не вакцинирован, убедить людей будет очень сложно.

Именно поэтому семейный врач Надежда Бенько всегда охотно делится с пациентами информацией о собственном вакцинальном статусе.

— Уже в течение восьми лет я регулярно вакцинируюсь от гриппа. В 2015 году болела гриппом. Чувствовала себя ужасно — состояние, будто тебя сбил поезд. Также у меня четыре прививки против COVID-19: две дозы AstraZeneca и два бустера — Moderna и адаптированная для штамма Омикрон вакцина Comirnaty (Pfizer).

Напоминаем, что для дополнительных бустерных доз можно использовать любую доступную вакцину против COVID-19.

Бояться следует болезни, а не вакцины

По словам Надежды Бенько, люди старшего возраста, для которых COVID-19 и грипп представляют наибольшую угрозу, часто относятся к вакцинации с определенным страхом. Но если найти правильный подход, таких пациентов удается убедить.

— В старшем возрасте у людей обычно уже есть сопутствующие заболевания — чаще всего хронические сердечно-сосудистые болезни или сахарный диабет. Я всегда объясняю таким пациентам, что люди, имеющие хронические патологии, более подвержены тяжелому течению COVID-19 и гриппа.

И им следует скорее бояться самой болезни, а не вакцин. Ведь в абсолютном большинстве случаев у прививка не имеет опасного побочного действия, и только усиливает иммунитет.

Как рассказывает Надежда Бенько, во время общения с пациентами врач может апеллировать не только к собственному примеру, но также к опыту своих друзей и родственников, с которыми пациент находится в одной возрастной категории.

Кроме того, для людей старшего возраста важны не только рациональные аргументы и язык доказательной медицины, но и установление личного эмоционального контакта с семейным врачом.

Моя бабушка уже более десяти лет делает прививки против гриппа

— Иногда пациенты сами спрашивают, есть ли у меня бабушка или дедушка, — говорит Надежда Бенько. — Я отвечаю, что моей бабушке 85 лет. Она четырежды вакцинировалась против COVID-19, то есть кроме двух прививок, имеет также два бустера.

Кроме того, уже более 10 лет (даже дольше меня!) она ежегодно вакцинируется против гриппа. Из моих бабушек и дедушек она единственная регулярно прививалась, и тоже единственная, кто еще с нами…

Сегодня вакцинация остается единственным эффективным и безопасным методом защиты от тяжелого течения и возможных осложнений COVID-19 и гриппа.

— Любите себя и своих пациентов. Защищайте свое здоровье — вакцинируйтесь! Хочу также обратиться к людям старшего возраста. Ваши внуки и правнуки могут быть носителями COVID-19 и гриппа.

Следовательно, своевременная ревакцинация — это еще и возможность без страха участвовать в их воспитании, — объясняет семейный врач Надежда Бенько.

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