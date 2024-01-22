Здоровье и красота

Собственный пример важен. Как семейный врач может стать “промоутером” вакцинации от COVID-19 и гриппа среди людей старшего возраста

Анастасия Грубрина, журналист сайта 22 января 2024, 12:00
Як сімейні лікарі можуть сприяти вакцинації від грипу та COVID-19

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