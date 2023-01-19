Избегай стресса и переедания: как убрать отечность

Отечность разных частей тела — проблема, с которой можно довольно быстро справиться. Она возникает по разным причинам.

Например, после бессонных ночей, аллергии, если ты провел(-а) весь день на ногах или после шумной вечеринки.

Если отеки появились на лице, они могут быть последствием слез, ужина из соленых, острых или жирных блюд, употребления алкоголя или большого объема воды или другой жидкости.

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Что делать, чтобы не было отечности

Отечность лица появляется в результате стресса, плохого питания и злоупотребления алкогольными напитками.

Ног — от постоянного движения или заболеваний, а тела — от плохого питания и отсутствия спорта.

Нужно учесть эти факторы и сделать все возможное для того, чтобы эта проблема больше тебя не беспокоила.

Как убрать отечность ног

Для того чтобы избавится от отеков, необходимо делать специальные упражнения и ухаживать за ногами на постоянной основе.

Например, помогут такие действия:

Ляг и подними ноги вверх, прислонив их к стене. Если ноги отекают после тяжелого дня, ночью поставь их на подушку. Если ноги отекают из-за беременности, нужно выполнять такие действия несколько раз в день по полчаса. Не стой много. Если есть возможность, почаще сиди или лежи. Массируй стопы. Это нужно для того, чтобы расслабить мышцы и вывести жидкость. Делай ванночки с добавлением соли. Для этого можно взять английскую соль, которая уменьшает боль в мышцах. Ешь много продуктов с магнием. Например, миндаль, тофу, кешью, шоколад, брокколи или авокадо. Или пей магний в таблетках (200–400 мг). Носи специальные ортопедические стельки. Это нужно для того, чтобы улучшить кровообращение стоп. Пей больше воды.

Как убрать отечность лица

Отечность лица появляется очень часто. Особенно сейчас, после трагических событий и стресса. Для того чтобы справится с этой проблемой, следуй пошаговой инструкции:

Чаще пользуйся масками, патчами и компрессами. Многие говорят, что эти средства имеют недолгий эффект. Но если каждый день использовать патчи, то этого будет достаточно для того, чтобы убрать отеки возле глаз, носогубной зоны и лба. Делай самомассаж. Сейчас в интернете есть множество каналов известных дерматологов, массажистов и других специалистов, которые рассказывают о том, как это правильно делать. Именно лимфодренаж эффективно выводит лишнюю жидкость из организма. Контрастный душ. Он полезен как для молодых девушек, так и для взрослых женщин. Можно комбинировать душ вместе с умыванием. Соблюдай режим. Это касается как приемов пищи, так и воды. На ночь не нужно злоупотреблять кофе, вином или любыми другими напитками. Обратись к врачу. Он может посоветовать тебе мочегонное средство, которое поможет вывести лишнюю жидкость из организма.

Как убрать отечность тела

Больше прыгай и занимайся спортом. Это — одно из главных правил при отеках тела. Контрастный душ. Да, он полезен не только для кожи лица, но и тела. Массаж сухой щеткой. Его нужно делать после душа. Он улучшает работу лимфатической и кровеносной систем. Водный баланс. Соблюдай его и ешь как можно меньше соли. Режим сна. Перед тем как ложится спать, обязательно прими правильную позу. Это важно для того, чтобы выспаться. Правильное питание. Лучше есть продукты, выводящие лишнюю жидкость. Например, лимон, сельдерей, петрушку, капусту и т.д. Не ешь на ночь. Салонные процедуры. Например, массаж для похудения или др.

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