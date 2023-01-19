Уникай стресу та переїдання: як прибрати набряклість

Набряклість різних частин тіла — проблема, з якою можна досить швидко впоратися. Вона виникає з різних причин.
Наприклад, після безсонних ночей, алергії, якщо ти провів(-ела) весь день на ногах або після галасливої вечірки. Якщо набряки з’явилися на обличчі, вони можуть бути наслідком сліз, вечері із солоних, гострих чи жирних страв, вживання алкоголю або надмірної кількості води чи іншої рідини.
Як прибрати набряклість — читай у матеріалі.
Набряклість обличчя часто з’являється від стресу, поганого харчування та зловживання алкогольними напоями.
Ніг — від постійного руху чи захворювань, а тіла — від поганого харчування та відсутності спорту.
Ніг — від постійного руху чи захворювань, а тіла — від поганого харчування та відсутності спорту.
Потрібно врахувати ці фактори і зробити все можливе для того, щоб ця проблема більше тебе не хвилювала.
Для того щоб позбутися набряків, необхідно виконувати спеціальні вправи і регулярно доглядати за стопами.
Наприклад, допоможуть такі дії:
Набряклість обличчя з’являється дуже часто. Особливо зараз, після трагічних подій та стресу. Для того щоб упоратися з цією проблемою, дотримуйся покрокової інструкції:
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