Здоров'я та краса

Уникай стресу та переїдання: як прибрати набряклість

Анна Голішевська, редакторка сайту 19 Січня 2023, 20:30
Набряки
Фото: Unsplash

Більше новин
Чи можна компенсувати недоспані години - пояснення лікаря
Висплюсь на вихідних на тиждень уперед — чи справді можна компенсувати недоспані години
Війна
Що таке ескалація війни та чим вона небезпечна для України
секс іграшки
Підлітки, дорослі та літні люди. Секс-іграшки для різного віку — чому це не тема-табу
Повістки
Правила вручення повістки в Україні під час воєнного стану — пояснює адвокат
Дивитись більше

Матеріали по темі

Найпопулярніша косметична хірургічна процедура у світі 2022
Популярніша за збільшення грудей! Яка процедура стала фавориткою у галузі косметичної хірургії у 2022
Чистка обличчя в домашніх умовах
Турбують чорні цятки, вугрі чи висипання? Як очистити обличчя в домашніх умовах
Гусяча шкіра
Я не змерз(-ла), то просто мурашки по тілу! Що таке гусяча шкіра, чому виникає та як лікувати захворювання
Як прибрати друге підборіддя
Хочеться позбутися другого підборіддя? Розкажемо, як це зробити вдома самостійно

Відео
Найвідоміші воєнні трибунали

Нюрнберзький, Токійський та Югославський — розповідаємо про найвідоміші воєнні трибунали в історії
0:06:21
Бровари
Вогонь, крики, обгорілі тіла: очевидці про авіатрощу в Броварах
0:08:02
Джонсон
Дайте українцям зброю! Борис Джонсон на Українському сніданку в Давосі
1:34:10
Сніданок у Давосі розпочався із серйозної заяви Зеленського про Путіна
Український сніданок у Давосі: потужний виступ Володимира Зеленського про боротьбу України
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:10:54
Лікарня в Тростянці: обстріли пологового під час окупації
Готові були прикривати новонароджених собою — історія лікарні, яку обстріляли росіяни під час окупації Тростянця
0:04:29
Картини з Херсону
Арт-опір. Херсонські митці представили роботи, написані в окупації
0:04:40
Компенсація
Пошкоджені будинки на Київщині відновлять безкоштовно. Що важливо знати про спеціальну програму
Карта бойових дій в Україні 19.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 19 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:43
Білорусь
Масштабні льотні навчання в Білорусі почалися: що про них відомо та чи побільшає тривог в Україні
Більше відео
Чи можна компенсувати недоспані години - пояснення лікаря
Читати далі
Висплюсь на вихідних на тиждень уперед — чи справді можна компенсувати недоспані години
Тіна Кароль
Читати далі
Схуднення — це ціла індустрія! Тіна Кароль відверто про те, як втратила вагу і прийняла себе

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь