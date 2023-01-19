Уникай стресу та переїдання: як прибрати набряклість

Набряклість різних частин тіла — проблема, з якою можна досить швидко впоратися. Вона виникає з різних причин.

Наприклад, після безсонних ночей, алергії, якщо ти провів(-ела) весь день на ногах або після галасливої вечірки. Якщо набряки з’явилися на обличчі, вони можуть бути наслідком сліз, вечері із солоних, гострих чи жирних страв, вживання алкоголю або надмірної кількості води чи іншої рідини.

Як прибрати набряклість — читай у матеріалі.

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Що робити, щоб не було набряклості

Набряклість обличчя часто з’являється від стресу, поганого харчування та зловживання алкогольними напоями.

Ніг — від постійного руху чи захворювань, а тіла — від поганого харчування та відсутності спорту.

Потрібно врахувати ці фактори і зробити все можливе для того, щоб ця проблема більше тебе не хвилювала.

Як прибрати набряклість ніг

Для того щоб позбутися набряків, необхідно виконувати спеціальні вправи і регулярно доглядати за стопами.

Наприклад, допоможуть такі дії:

Ляж і підніми ноги вгору, притуливши їх до стіни. Якщо ноги набрякають після важкого дня, вночі постав ноги на подушку. Якщо вони набрякають через вагітність, потрібно виконувати такі дії кілька разів на день по півгодини. Не стій багато. За нагоди частіше сиди або лежи. Масуй стопи. Це потрібно для того, щоб розслабити м’язи та вивести рідину. Роби ванни з додаванням солі. Для цього можна взяти англійську сіль, яка зменшує біль у м’язах. Їж багато продуктів із магнієм. Наприклад, мигдаль, тофу, кеш’ю, шоколад, броколі чи авокадо. Або пий магній у таблетках (200–400 мг). Носи спеціальні ортопедичні устілки. Це потрібно для того, щоб покращити кровообіг стоп. Пий більше води.

Як прибрати набряклість обличчя

Набряклість обличчя з’являється дуже часто. Особливо зараз, після трагічних подій та стресу. Для того щоб упоратися з цією проблемою, дотримуйся покрокової інструкції:

Частіше користуйся масками, патчами та компресами. Багато хто говорить, що ці засоби мають короткочасний ефект. Але якщо щодня використовувати патчі, то цього буде достатньо для того, щоб прибрати набряки біля очей, носогубної зони та чола. Роби самомасаж. Зараз в інтернеті є безліч каналів відомих дерматологів, масажистів та інших фахівців, які розповідають про те, як правильно це робити. Саме лімфодренаж ефективно виводить зайву рідину з організму. Контрастний душ. Він корисний як для молодих дівчат, так і для дорослих жінок. Можна комбінувати душ разом з умиванням. Дотримуйся режиму. Це стосується як їжі, так і води. На ніч не потрібно зловживати кавою, вином чи будь-якими іншими напоями. Звернися до лікаря. Він може порадити тобі сечогінний засіб, який допоможе вивести зайву рідину з організму.

Як прибрати набряклість тіла

Більше стрибай та займайся спортом. Це одне з головних правил при набряках тіла. Контрастний душ. Так, він корисний не тільки для шкіри обличчя, а й для тіла. Масаж сухою щіткою. Його треба робити після душу. Він покращує роботу лімфатичної та кровоносної систем. Водний баланс. Дотримуйся його і їж якнайменше солі. Режим сну. Перед тим як лягати спати, обов’язково прийми правильну позу. Це важливо для того, щоб виспатися. Правильне харчування. Краще їсти продукти, які виводять зайву рідину. Наприклад, лимон, селеру, петрушку, капусту тощо. Не їж на ніч. Салонні процедури. Наприклад, масаж для схуднення абощо.

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